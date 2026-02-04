Gran Foro Colombia

Lo último que Miguel Uribe Turbay le dijo a Juan Carlos Pinzón. Pocos lo sabían

El precandidato presidencial habló de su trayectoria, posiciones políticas y un mensaje personal en el primer debate de la Gran Consulta por Colombia de SEMANA, en el marco del Gran Foro Colombia 2026.

Redacción Confidenciales
5 de febrero de 2026, 2:07 a. m.
Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial por Ciudadanos Renovemos, estuvo en en el primer debate de la Gran Consulta por Colombia de SEMANA, en el marco del Gran Foro Colombia 2026.
Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial por Ciudadanos Renovemos, estuvo en en el primer debate de la Gran Consulta por Colombia de SEMANA, en el marco del Gran Foro Colombia 2026. Foto: ESTEBAN VEGA

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial, participó en el primer debate presidencial entre los nueve aspirantes de La Gran Consulta por Colombia, organizado por SEMANA en el marco del Gran Foro Colombia 2026.

Durante el encuentro, el exministro del gobierno de Juan Manuel Santos y exembajador durante la administración de Iván Duque respondió a una serie de preguntas rápidas formuladas por el director de este, Yesid Lancheros.

En el bloque inicial, Pinzón fue consultado sobre su preferencia entre dos expresidentes. Ante la pregunta “¿Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos?”, respondió: “Álvaro Uribe”. Al referirse a quién lo ha defraudado en política, señaló que han sido “mucha gente”.

Pinzón también respondió sobre los señalamientos que ha enfrentado durante la campaña. Al respecto, dijo: “Uno ve todo el día mentiras, mentiras todo el tiempo”, y agregó que le ha incomodado que se le atribuyan responsabilidades por haber trabajado con anteriores gobiernos.

YouTube video ALNyJ7DJ028 thumbnail

En relación con una eventual designación en el Ministerio de Defensa, señaló que su ministro debería ser “alguien que tenga las competencias y que esté preparado para la misión”.

Uno de los momentos más personales del intercambio se dio cuando fue consultado sobre lo último que le dijo Miguel Uribe Turbay antes de su muerte. Pinzón expresó:

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Miguel sí fue muy cercano a mí, él debió estar aquí, aquí debería estar Miguel Uribe”. Relató que recientemente visitó el lugar donde fue asesinado y afirmó: “No hay derecho a que hoy Miguel no esté con nosotros”.

Finalmente, recordó el mensaje que recibió de Uribe Turbay en vida: “Miguel Uribe fue muy generoso y me dijo -voy a hacer una infidencia-, fueron unas palabras muy lindas: ‘yo quiero que usted sea presidente alguna vez’”. Pinzón concluyó señalando que su ausencia ha sido notoria durante el actual proceso político.

YouTube video IA5nNOdIEko thumbnail

