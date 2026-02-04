Líderes políticos y académicos hacen un llamado para mirar el país desde las regiones: “El centralismo nos está asfixiando”

Durante el Gran Foro Colombia 2026, las reflexiones sobre el aporte de las regiones en la construcción de un mejor país tienen un espacio protagónico.

Ese fue el eje central del conversatorio Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo, que se desarrolló en el Club El Nogal de Bogotá.

Moderado por Jairo Lozano, subdirector de información de SEMANA, el espacio contó con la participación de Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos; Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr-Motor de Innovación; el MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada, y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Ante la pregunta de cómo darles más visibilidad a las regiones, Tavera afirmó que “el centralismo nos está asfixiando, porque concentra la captación y el gasto de los impuestos”.

El directivo añadió que este es un modelo fracasado y que se requiere dar mayor autonomía a las regiones para autorregularse y gestionar su propio desarrollo.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

En ese sentido, Restrepo mencionó cómo la iniciativa que lidera ha unido a las universidades, empresas, el Estado y la sociedad civil para compartir saberes y detonar el desarrollo regional.

“Estamos aprendiendo de los territorios y de las empresas, que son las que saben hacer negocios, para generar distribución de riqueza y mejorar la calidad de vida de las poblaciones”, afirmó.

Desde el sector académico, el rector Ayala resaltó iniciativas lideradas por la Universidad Militar para apoyar al Ministerio de Defensa en el desarrollo de armas autónomas para responder a los ataques de grupos armados.

“Con ello, aparte de fortalecer las competencias de la Fuerza Pública, también queremos ayudar a que las personas permanezcan en sus territorios”, añadió.

MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar Nueva Granada durante su intervención en el Gran Foro Colombia 2026. Foto: ESTEBAN VEGA

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, habló de su experiencia en la relación con el gobierno nacional. “Hace dos años advertí que necesitábamos consolidar un equipo de trabajo, pero nos han abandonado”, afirmó el mandatario local. “Sin embargo, tenemos que dejar de quejarnos, somos solucionadores de problemas y tenemos que encargarnos de esa tarea”, añadió.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos durante su intervención en el Gran Foro Colombia 2026. Foto: ESTEBAN VEGA

Liderazgo y autonomía

Las intervenciones dejaron claro que el debate sobre el liderazgo regional va mucho más allá de una consigna política. Para Didier Tavera, “la desconexión entre la Nación y los territorios no es solo discursiva, sino presupuestal y estructural”.

El directivo añadió que el centralismo ha derivado en la concentración de recursos que antes gestionaban las regiones, lo que hoy limita su capacidad de inversión en áreas clave como ciencia, tecnología y medioambiente.

Como ejemplo, mencionó los más de cuatro billones de pesos de regalías destinados a innovación que permanecen sin ejecución, así como los recursos ambientales que fueron centralizados y hoy están “parqueados” en ministerios, mientras los territorios enfrentan problemas urgentes de sostenibilidad y productividad.

Tavera insistió en que la productividad del país “no se construye desde los centros administrativos, sino desde la diversidad regional: el turismo, el conocimiento, el agro, la energía y los proyectos locales que, pese a las dificultades, siguen avanzando”.

Iniciativas como Regiotram o la integración Bogotá–Región, recordó, nacieron desde los territorios y demostraron que la descentralización puede traducirse en transformaciones concretas cuando existe autonomía y continuidad en las decisiones.

Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr - Motor de Innovación, durante su intervención en el Gran Foro Colombia 2026. Foto: ESTEBAN VEGA

Ese mismo enfoque territorial fue retomado por Jaime Alonso Restrepo Carmona, quien explicó cómo desde Rotorr se ha promovido una alianza efectiva entre universidad, empresa, Estado y sociedad civil. Su apuesta, dijo, parte de reconocer que el “laboratorio es el territorio” y que la tecnología solo tiene sentido cuando se pone al servicio de resolver problemas reales.

Los laboratorios de innovación que hoy operan en regiones como el Catatumbo, Nariño o el sur de Bolívar buscan reconstruir la confianza, generar encadenamientos productivos y ofrecer oportunidades a jóvenes que históricamente han estado al margen del desarrollo.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, durante su intervención en el Gran Foro Colombia 2026. Foto: ESTEBAN VEGA

La experiencia de Cartagena ocupó un lugar central en la conversación. El alcalde, Dumek Turbay, defendió un modelo de inversión enfocado en cerrar brechas históricas y cuestionar la idea de que existen “dos Cartagenas”.

Según explicó, “cerca del 60 % de la inversión distrital se está destinando a barrios con altos índices de pobreza, a través de proyectos de infraestructura, educación, deporte y empleo”.

Iniciativas como la Autopista Verde, la expansión de equipamientos sociales en el norte de la ciudad y la integración de comunidades como La Boquilla, Bayunca o Tierra Baja buscan generar desarrollo sin expulsar a los habitantes del territorio.

En ese proceso, la academia también ha asumido un rol activo. El rector Ayala destacó que la presencia de las universidades en las regiones es clave para fortalecer capacidades locales, ofrecer alternativas a los jóvenes y enfrentar problemáticas como la violencia, la ilegalidad y la trata de personas.

Desde la investigación, la formación y la cooperación institucional, sostuvo, “es posible construir soluciones sostenibles que permitan a las comunidades permanecer y prosperar en sus territorios”.

El conversatorio cerró con un mensaje común: construir país desde las regiones exige liderazgo, autonomía real y una relación distinta entre el Gobierno nacional y los territorios.

No se trata solo de transferencias de recursos, coincidieron los panelistas, sino de confianza, diálogo y decisiones que reconozcan que el desarrollo de Colombia se juega, en buena medida, fuera del centro, en la diversidad y el potencial de sus regiones.