Contundente mensaje de Aníbal Gaviria: “Ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella”

Aníbal Gaviria, precandidato presidencial, participó en el primer debate presidencial entre los nueve aspirantes de la Gran Consulta por Colombia, organizado por SEMANA en el marco del Gran Foro Colombia 2026.

Durante el encuentro, respondió a una serie de preguntas rápidas formuladas por el director de este medio, Yesid Lancheros, relacionadas con asuntos económicos, posiciones políticas y su visión sobre eventuales acuerdos de gobierno.

Uno de los temas abordados fue el precio del diésel en Colombia. Ante la pregunta de si lo subiría o lo bajaría, Gaviria señaló que este tipo de decisiones deben tomarse con base en criterios técnicos.

“Como muchas otras, tienen que ser decisiones científicas y técnicas. En su momento, si hay que bajarlo, hay que bajarlo; en su momento, si hay que subirlo, hay que subirlo, pero con los técnicos y con la ciencia”, afirmó.

En el espacio de definiciones breves, Gaviria fue consultado para describir al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una sola palabra, a lo que respondió: “Seguridad”.

También se refirió a la posibilidad de reducir el salario de los congresistas y señaló que estaría de acuerdo con un ajuste limitado: “Pero mucho más no, pero un poquito sí”.

Uno de los momentos centrales del intercambio se produjo cuando se le pidió escoger entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, frente a lo cual el exgobernador de Antioquia respondió de manera categórica: “Ninguno de los dos, por supuesto”.

Explicó que su postura se basa en la necesidad de construir un camino distinto, señalando que “los extremismos nos llevan a profundizar la división y a profundizar los odios entre los colombianos”.

Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el Pacto Histórico en caso de ser elegido presidente. Al respecto, afirmó: “Yo creo que el país requiere avanzar en acuerdos de tipo nacional, sin exclusiones”.