SEMANA: En la Gran Consulta por Colombia, ustedes siempre han dicho que apoyarán al que gane, hablan de “cargarle la maleta”, pero en otros momentos de la historia política hubo quienes incumplieron esa promesa. ¿Hay confianza entre los nueve de que, quien gane, tendrá el respaldo hasta el final?

Aníbal Gaviria (A. G.): Sí, la hay. He sido de los que sufrió esa falta de palabra y de compromiso de quienes han perdido. Este es un grupo serio, cohesionado, donde firmemente pensamos que la opción del país no son los extremos. Hay muchos elementos para prever que la conexión se va a mantener. En otros procesos, la escogencia ha sido a partir de encuestas, pero tiene mucha más adherencia un proceso como este que se define mediante el voto popular que esos mecanismos.

SEMANA: En algunas encuestas, Paloma Valencia o Vicky Dávila aparecen como las candidaturas más viables en relación con la intención de voto de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. ¿Usted cómo ve esos resultados?

A. G.: Los veo muy positivos desde el punto de vista de la Gran Consulta. En la encuesta más grande que se ha hecho hasta ahora, con 4.245 encuestados de manera presencial, si tú sumas los porcentajes de la Gran Consulta, dan un 23,3 %. Estamos por encima de Abelardo en intención de voto.

El candidato a la Presidencia Aníbal Gaviria afirma que la Gran Consulta es la respuesta para evitar que Colombia caiga en los extremos. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Pero esa matemática no significa que en primera vuelta todos los que los respaldaron vayan a votar por ustedes. Esas personas podrían inclinarse por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda para evitar que alguno de ellos gane.

A. G.: No es una matemática exacta. Ha habido casos en los que no solo es eso, sino más. Un candidato puede terminar sumando más que lo que sumaban sus compañeros de consulta; puede ser que también termine sumando menos, pero en cualquier caso el que gane estará por encima del 15 % y eso ya es un empate técnico con Abelardo de la Espriella. Me he mantenido en el tercer o cuarto lugar, a veces con empate técnico con el segundo. Estoy seguro de que las cosas van a cambiar mucho en estos últimos cuarenta días de campaña y para eso estamos trabajando. Los últimos meses han mostrado una gran volatilidad en la opinión pública, entonces estoy trabajando para crecer.

SEMANA: Hablando de matemática, el número base es la votación que usted tuvo para la Gobernación de Antioquia de 834 mil votos. Sin embargo, Antioquia se va a dividir entre quienes apoyan a la candidata de Álvaro Uribe o a Sergio Fajardo. ¿Cómo ve ese número a la luz de este 2026?

A. G.: Lo veo muy positivo porque soy el único que tiene un ‘case’ de votación regional concreto.

SEMANA: Juan Daniel Oviedo también lo tiene…

A. G.: El caso de Oviedo es que él no ganó. Yo sí gané y eso reafirma el apoyo porque no solo tuve 834 mil votos, sino que gané y goberné. Esa es una votación más concreta. Muchos de esos votos van a volver a acompañarme porque ya lo han hecho en tres ocasiones en Antioquia, saben cómo gobierno y están satisfechos con el resultado. Aspiro a que Antioquia sea una fortaleza de mi candidatura, pero no la única; por eso estamos recorriendo el país. Avanzamos en la Expedición Colombia para adicionar al recorrido que ya por ocho o diez meses hemos hecho del país un recorrido intenso. Hay fortaleza en Antioquia, pero no vamos a dejar de un lado los otros territorios porque somos la candidatura de las regiones.

SEMANA: Su enemigo es que quienes lo conocen son de la región paisa. Su nombre no es tan conocido en la costa o incluso en Bogotá. ¿Cómo asume ese reto cuando se está enfrentando a perfiles que sí han estado en el ámbito nacional?

A. G.: Hay personas que expresan que no conocen a Aníbal Gaviria, pero cuando les muestran la foto y recuerdan algo, saben que fui gobernador de Antioquia. No es un desconocimiento, sino una desactualización, entonces ahí tengo una ventaja. Lo que se necesita es regresar a esos territorios.

Aníbal Gaviria fue gobernador de Antioquia en dos ocasiones y ejerció como alcalde de Medellín. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: A usted le preguntaron con qué expresidente se siente identificado y respondió con el nombre de un exmandatario que ya falleció, Alberto Lleras Camargo. Pero, ¿con cuál expresidente vivo tiene cercanía?

A. G.: Nunca he tenido jefes; a mí nadie me da instrucciones en política, menos ahora. En la primera Gobernación de Antioquia fui mi jefe, también en la Alcaldía de Medellín y en mi segunda Gobernación, cuando fundé un movimiento ciudadano, gané las elecciones. Conversación tendré con todos.

SEMANA: Usted es antioqueño como Álvaro Uribe, ¿cómo es su relación con él?

A. G.: Muy buena, pero con respeto. Hay una cosa que el país no sabe: yo le he ganado a Uribe todas las veces que me he enfrentado con él en Antioquia y, no solo yo, también mi hermano Guillermo. Cuando Guillermo fue candidato, Andrés Uriel se enfrentó a él y mi hermano le ganó en la consulta. Después ellos apoyaron a Álvaro Villegas Moreno en la candidatura y Guillermo ganó. En mi primera gobernación competí con Jorge Honorio Arroyave en la consulta y gané; después, ellos apoyaron a Rubén Darío Quintero y también gané. Luego, en la Alcaldía de Medellín, el uribismo apoyó a Fico y a Luis Pérez y gané. Posteriormente, en la Gobernación de Antioquia, el uribismo apoyó a Andrés Guerra y gané. Entonces, le he ganado todas las veces, pero nos tratamos con respeto y con aprecio. Lo mismo con Juan Manuel Santos e Iván Duque y hasta con Gustavo Petro en el año y medio que gobernamos, aunque al final su relación con todos los gobernadores se rompió porque no había ni respeto ni confianza.

SEMANA: Sergio Fajardo ya no cierra la puerta a ir a consulta con Claudia López, pero sí cierra la puerta a la Gran Consulta por Colombia. ¿Por qué no pudieron conversar con Fajardo y qué mensaje le envía?

A. G.: No conozco las declaraciones de Sergio en detalle. La Gran Consulta nunca le cerró la puerta a Sergio Fajardo. No solo eso, cuando iniciamos las conversaciones, los primeros candidatos que fuimos creando el ambiente para la Gran Consulta, todos estábamos de acuerdo en que Fajardo podría acompañarnos y, cuando estábamos en esa conversación, él fue quien decidió no ir a consulta. Él cerró la puerta. Ahora, me extraña que diga que dará reversa y que si le parece que puede haber posibilidad de una consulta; y segundo, que descarte la Gran Consulta cuando nosotros nunca le dijimos que no. Es extraña su posición. Respeto a Sergio, he conversado con él en muchas ocasiones, pero estoy sorprendido. Si él quisiera entrar a la Gran Consulta, yo no tendría problema.

SEMANA: ¿Están a tiempo de entrar Sergio Fajardo y Claudia López a la Gran Consulta?

A. G.: Eso hay que hablarlo con los compañeros. Sin ninguna duda, apoyaría la entrada de Sergio; la de Claudia cada vez es más difícil porque se ha dedicado a despotricar de la Gran Consulta.

SEMANA: Daniel Palacios no pudo entrar en ese grupo. ¿Qué pasó?

A. G.: A Daniel Palacios no se le dijo que no. Se tuvo una reunión; en ese encuentro participaron cinco personas y no se pudo definir. Entonces, él se incomodó y, de alguna manera, se precipitó y salió a decir que no iba en la Gran Consulta. No juzgo su actuación, pero, sin lugar a dudas, él mismo fue el que cerró la puerta.

SEMANA: Tiene una hermana candidata al Senado: Sofía Gaviria es cabeza de lista del partido Oxígeno. ¿Hay algún conflicto de interés entre ambas aspiraciones políticas?

A. G.: No hay conflicto de interés de ningún tipo. Voy por un grupo significativo de ciudadanos que impulsé; entonces, yo no tengo candidato al Congreso. Tengo libertad y mi voto al Congreso será por Sofía Gaviria. Es mi hermana, una mujer íntegra; tenemos diferencias, pero es una persona limpia que ha dado batallas muy fuertes y las seguirá dando. El voto de Sofía por la consulta es algo que hay que preguntarle a ella.

SEMANA: Está en un proceso judicial en el que la Fiscalía dictó sentencia condenatoria contra usted. ¿Cómo podría afectarlo?

A. G.: El que nada debe, nada teme. Estoy absolutamente seguro de mi inocencia, que quedó demostrado con una contundencia absoluta en todo el ejercicio del proceso. El tema ya está para decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema y tengo confianza total en la justicia colombiana. La Procuraduría pidió mi absolución total, entonces, estoy confiado. En mi caso, como cualquier persona en el mundo, hay presunción de inocencia y soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá la decisión llegue pronto porque evita que otros utilicen eso de una forma amañada contra mi candidatura. Frente a ese proceso, la Troncal de la Paz es una obra emblemática que se ejecutó antes de los tiempos planeados, con los recursos que estaban definidos y generando una transformación histórica para esos municipios.

Aníbal Gaviria es uno de los nueve integrantes de la Gran Consulta por Colombia que irá a las urnas el 8 de marzo. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Su familia estaría salpicada por un mal manejo de tierras: tendría lotes baldíos que deberían estar en manos del Estado porque pertenecerían a personas afectadas por el conflicto armado. Esa discusión volvió durante este fin de semana.

A. G.: Se ve que Aníbal Gaviria ya les está dando miedo. Y no solo Aníbal Gaviria, sino la gran consulta. Están empezando a atacar a otros integrantes con golpes bajos que no tienen ningún sustento. Al periodista que publicó eso le enviamos una información que no tuvo en cuenta para el artículo. Esto no se trata de escrutar la verdad, sino de dejar un manto de duda, y eso es muy fácil para ellos. Ya estamos acostumbrados a los ataques; vendrán esos y otros más cuando nuestra candidatura está agarrando más fuerza.

SEMANA: ¿Usted o la familia Gaviria han utilizado su poder político para acceder a tierras que eran baldíos, que posiblemente pertenecían a personas desplazadas por el conflicto?

A. G.: Los señalamientos son tan absurdos que hablan de la década de los 80 y los 90 cuando no estaba en cargos públicos, tampoco mi hermano Guillermo Gaviria. Para entonces nosotros estábamos en otro mundo. Entonces, ¿qué poder político si no lo teníamos?

SEMANA: ¿Se ve en la primera vuelta?

A. G.: Veo con absoluta claridad que el ganador de la Gran Consulta estará en la primera vuelta presidencial y creo que todas las dinámicas, las cifras, las encuestas y los crecimientos indican que el país está entendiendo que la Gran Consulta es el camino diferente a los extremismos que no nos llevarán sino al abismo. El ganador de la Gran Consulta será el próximo presidente de Colombia y yo tengo toda la posibilidad de ganarla.