Aníbal Gaviria presenta plan para derrotar el ‘gota a gota’; estos son los ajustes que haría

El exgobernador de Antioquia propone que haya tasas de usura diferenciales.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 11:48 a. m.
Aníbal Gaviria es candidato presidencial.
Aníbal Gaviria es candidato presidencial. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El candidato presidencial Aníbal Gaviria lanzó una propuesta para combatir el conocido ‘gota a gota’. Según dijo, pasaría por cambiar la tasa de usura y darle un enfoque diferencial.

“La solución es que vamos a cambiar la tasa de usura. Hoy hay una tasa de usura que promueve que haya un crédito comercial al 20,10 o al 15 por ciento, y un gota a gota al 500 por ciento. Esa tasa de usura vamos a cambiarla de una única tasa igual para todos a una definición de tasa de usura personalizada para cada usuario. Eso le va a bajar el interés a quienes hoy recurren al gota a gota, pero también a quienes hoy tienen créditos más caros dentro del crédito comercial”, aseguró Gaviria.

Cabe recordar que la tasa de usura es el tope legal del interés que se permite cobrar por un préstamo, que en el caso de los gota a gota es más alto, por lo que es ilegal.

“Vamos a acabar con un abuso con el cual hemos convivido en el país y que se ha vuelto paisaje como el gota a gota. 11 millones de colombianos viven asfixiados por el fenómeno y lo que necesitamos es que esos 11 millones de colombianos, y los que también acceden al crédito normal y formal, puedan tener unas mejores tasas para generar empleo, para crecer sus negocios”, agregó el candidato presidencial.

