Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Durante la mañana de este miércoles 4 de febrero, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló un informe que destapa el riesgo en el que estarían 170 municipios del país por temas de fraude y violencia para las elecciones de este año.

Horas más tarde de que la MOE diera a conocer esa información, el procurador general, Gregorio Eljach, cuestionó durante el Gran Foro Colombia de SEMANA y Dinero la metodología que se estaría utilizando para llegar a ese tipo de conclusiones.

En medio del Foro de SEMANA, Eljach planteó: “Valoro mucho el trabajo de la MOE, y es acompañante nuestro y vamos a intensificar, es un asunto de método, con qué escala uno aborda el tema de los asuntos y quÉ considera uno peligro para la democracia y peligro para las votaciones”.

La MOE explicó que el documento de Mapas y Factores de Riesgo Electoral - Elecciones nacionales 2026 fue construido por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales.

Mapa de riesgo electoral en Colombia, según la MOE. Foto: El País

Pero Eljach reiteró: “Si nos ponemos de acuerdo en una metodología, el resultado va a ser igual; si tenemos metodología distinta, el resultado no va a coincidir (...). Todo es bueno, todo es válido, pero no tenemos una metodología común, eso es lo que yo reclamo”.

La metodología que usó la MOE dejó como conclusión que de los 170 municipios afectados, 81 estarían en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en nivel medio. Deja como focos críticos departamentos como Bolívar, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Arauca.

Una de las cifras más preocupantes que deja ese informe es que mientras en las elecciones de 2022 se reportaron 131 municipios en riesgo por fraude y violencia, este año la cifra se elevó a 170, lo que representa un aumento del 29 %. Ese mismo aumento lo vivieron los municipios que están en riesgo extremo.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó: “En este ejercicio se destacan la concentración y aumento en los niveles de riesgo en los municipios donde coinciden estos dos factores. Esto se puede observar en las seis subregiones que, de acuerdo con el estudio, requieren una atención prioritaria”.

Dichas subregiones son Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca y el suroriente colombiano como Meta y Putumayo.