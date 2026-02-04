Gran Foro Colombia

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

170 municipios del país tienen serios riegos por factores de fraude y violencia para 2026, según la Misión de Observación.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 8:15 p. m.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA y Dinero, el 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA y Dinero, el 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Durante la mañana de este miércoles 4 de febrero, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló un informe que destapa el riesgo en el que estarían 170 municipios del país por temas de fraude y violencia para las elecciones de este año.

Horas más tarde de que la MOE diera a conocer esa información, el procurador general, Gregorio Eljach, cuestionó durante el Gran Foro Colombia de SEMANA y Dinero la metodología que se estaría utilizando para llegar a ese tipo de conclusiones.

En medio del Foro de SEMANA, Eljach planteó: “Valoro mucho el trabajo de la MOE, y es acompañante nuestro y vamos a intensificar, es un asunto de método, con qué escala uno aborda el tema de los asuntos y quÉ considera uno peligro para la democracia y peligro para las votaciones”.

La MOE explicó que el documento de Mapas y Factores de Riesgo Electoral - Elecciones nacionales 2026 fue construido por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales.

Nación

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Nación

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Nación

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Nación

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Nación

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Nación

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Nación

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Inversionistas

“El Gobierno Petro ha llevado a una crisis inducida del sector eléctrico”: expertos sobre el futuro de la industria

Mundo

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Nación

Riesgos electorales provocan reunión entre el procurador, el contralor y el ministro Armando Benedetti

Riesgos electorales provocan reunión entre el procurador, el contralor y el ministro Armando Benedetti
Mapa de riesgo electoral en Colombia
Mapa de riesgo electoral en Colombia, según la MOE. Foto: El País

Pero Eljach reiteró: “Si nos ponemos de acuerdo en una metodología, el resultado va a ser igual; si tenemos metodología distinta, el resultado no va a coincidir (...). Todo es bueno, todo es válido, pero no tenemos una metodología común, eso es lo que yo reclamo”.

La metodología que usó la MOE dejó como conclusión que de los 170 municipios afectados, 81 estarían en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en nivel medio. Deja como focos críticos departamentos como Bolívar, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Arauca.

Una de las cifras más preocupantes que deja ese informe es que mientras en las elecciones de 2022 se reportaron 131 municipios en riesgo por fraude y violencia, este año la cifra se elevó a 170, lo que representa un aumento del 29 %. Ese mismo aumento lo vivieron los municipios que están en riesgo extremo.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó: “En este ejercicio se destacan la concentración y aumento en los niveles de riesgo en los municipios donde coinciden estos dos factores. Esto se puede observar en las seis subregiones que, de acuerdo con el estudio, requieren una atención prioritaria”.

Dichas subregiones son Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca y el suroriente colombiano como Meta y Putumayo.

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

Más de Nación

No

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Valentino denunció en redes sociales que fue atacado por una mujer que afirma ser parte del grupo de seguidores de La Valdiri.

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Objetivos conjuntos entre EE.UU y Colombia, según el Ministerio de Defensa.

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Emergencia en Santa Marta.

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Las Fuerzas Militares localizaron y destruyeron cuatro laboratorios para el procesamiento de droga en el occidente del Cauca.

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado

El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

Noticias Destacadas