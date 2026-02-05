Los candidatos a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia se enfrentaron en el debate del Foro Semana 2026, espacio en el que presentaron sus propuestas de cara a la elección del 8 de marzo, en la que se definirá cuál de ellos recogerá las banderas de la centroderecha para los comicios por la Casa de Nariño.

Juan Carlos Pinzón cuestionó los resultados de la visita del presidente Gustavo Petro a Donald Trump en la Casa Blanca, señalando que el país necesita un jefe de Estado que tenga la capacidad de llegar a Estados Unidos “con altura”.

“Les quiero decir: no había existido una visita tan humillante para Colombia. Al señor lo metieron por la puerta de atrás, no hubo rueda de prensa conjunta, no hay comunicado de prensa. Por eso siento la obligación de llegar el 7 de agosto a gobernar: Colombia necesita un presidente que pueda llegar a Washington a hablar con altura”, comentó Pinzón.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia hacen examen de la visita de Petro a Trump

La situación de seguridad del país fue otro de los asuntos que centró la conversación de los nueve aspirantes a la consulta del próximo 8 de marzo. En ese punto, Aníbal Gaviria enfatizó que este asunto es responsabilidad de todas las vertientes políticas y no solo un debate del sector de la derecha.

“La seguridad tiene que ser el primer punto de inversión del Estado. Ese cuento que nos han metido de que las inversiones en seguridad son de derecha es una falacia. Hay que atacar los problemas de seguridad con autoridad, apoyando a la Fuerza Pública, dándole un mejor presupuesto, pero también con inversión en educación y en oportunidades para los jóvenes. Esto no es de izquierda ni de derecha”, aseveró Gaviria.

Enrique Peñalosa entró en esa discusión y prometió que en su eventual administración “no va a haber delitos menores. Acá vamos a revivir el derecho a vivir sin miedo”.

David Luna les habló claro a los grupos armados al margen de la ley: “El ELN es una banda de traquetos, como lo son el Clan del Golfo y las disidencias. Hoy en día controlan el territorio con unas gravísimas consecuencias, no solo para el tema electoral, sino para el nerviosismo que viven los ciudadanos. A estos grupos hay que perseguirlos y no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia que usen el delito político para lavar sus fortunas”.

Aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia destapan sus cartas para recuperar la seguridad en el país

El contrapunteo sobre la “chumbimba”

Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila se enfrentaron al discutir sobre el uso de la mano dura para garantizar la seguridad del país. El debate comenzó cuando Oviedo afirmó que no prometería dar “chumbimba” y Dávila le pidió no renunciar a esa alternativa.

“Siempre el mismo problema con Juan Daniel: no renuncie a la chumbimba, por favor. (...) Recuperaremos el territorio con chumbimba y Estado”, le dijo Dávila a Oviedo.

Y el candidato no se quedó sin responder a la invitación de Dávila: “¿Ustedes creen que está bien dar chumbimba y quejarse de la violencia intrafamiliar en Colombia? ¿Ustedes creen que tenemos que seguir perdiendo tiempo tirando verbos fáciles de conjugar, pero imposibles de cumplir? No podemos confundir el cómo con el para qué y en Colombia la gente lo que quiere es tranquilidad”.

Yesid Lancheros, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón en el debate de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Guillermo Torres

En relación con los asuntos de seguridad, Paloma Valencia puntualizó que “este país tiene que meter a la cárcel a todos los criminales, no importa la ideología que profesen. Y el país tiene que entender que no hay delito político, que la violencia no se vale en la política, está proscrita para siempre”.

Mauricio Cárdenas aseguró que es un político sin jefes que no tiene que consultar sus decisiones. “Uno no puede ser el presidente de Colombia y tener jefes, uno tiene que tomar las decisiones, y en mi gobierno tomaremos decisiones difíciles en materia de seguridad: acabar con la paz total, empoderar a la Fuerza Pública, pero lo mío es la seguridad y llevar al Estado a las regiones donde ha estado ausente (...) Uno no puede llamar a nadie a pedirle permiso, tiene que decidir”.

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia presentan sus propuestas para resolver la crisis del sistema de salud

Juan Manuel Galán, finalmente, desmintió que tenga una confrontación política con su hermano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “Esa es una de las principales mentiras que me han dolido en esta campaña”, dijo al cierre del debate.

Los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia se medirán en la consulta interna del próximo domingo 8 de marzo, votación que se hará en el marco de las elecciones legislativas.