Sobrina de Yulixa Toloza compartió conmovedor video: “Gracias por tanto amor”

El pasado 13 de mayo, Yulixa Toloza llegó hasta un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá, para realizarse una lipólisis láser.

Sin embargo, en el lugar que funcionaba de manera ilegal, Yulixa sufrió complicaciones de salud y, quienes la habían intervenido, procedieron a sacarla del punto convaleciente.

Inmediatamente, familiares y amigos de Yulixa perdieron el rastro de la mujer de 52 años desde el pasado miércoles 13 de mayo. Luego de varios días de búsqueda, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

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Si bien el cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal para la respectiva necropsia, todo apunta a que se trata de Yulixa.

Mientras sale el dictamen de dicha entidad forense, una sobrina de Yulixa compartió a través de su cuenta en Instagram un conmovedor video.

En el video se observa a Yulixa disfrutando en compañía de su familia en varios viajes. Su sobrina la describe como una mujer cariñosa, amorosa y trabajadora.

“Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido. Hace muchos años, Yuli llegó a nuestra familia cuando tenía dos años. Creció junto a Alexis, Hendrik y Sahis, no como familia adoptada, sino como hermanos del alma y de vida. Yuli siempre estuvo presente. Cuando llegaron los sobrinos, ella se convirtió en la mejor tía del mundo. Los consentía, los abrazaba, los amaba, como si fueran sus propios hijos”, se lee en la descripción del video que compartió la sobrina de Yulixa.

Así mismo, la sobrina de Yulixa detalla que, mientras sus familiares se mudaron de Bogotá, ella decidió hacer su vida en la capital del país y abrir su propio salón de belleza.

“Mientras muchos nos mudamos, ella construyó su vida en Bogotá. Con esfuerzo y pasión creó su salón de belleza y siguió luchando por sus sueños, pero nunca dejó de estar presente en nuestra familia; gracias por tanto amor, Yuli”, se concluye en el video.