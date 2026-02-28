Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA dejó una sorpresa en una de las consultas que se va a llevar a cabo el próximo 8 de marzo, para definir los candidatos que participarán en la primera vuelta presidencial.

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

La consulta del Frente por la Vida ha sido impulsada por Roy Barreras y en ella se buscó la participación de nombres de distintas corrientes de la centro-izquierda, incluso de Iván Cepeda, pero las autoridades electorales no permitieron su vinculación.

Finalmente, a la consulta llegaron los nombres de Roy Barreras, Daniel Quintero, Edison Torres, Martha Bernal y Héctor Pineda. Mientras en muchos escenarios políticos se daba por descontado el triunfo de Barreras en esta consulta para llegar a la primera vuelta, el exalcalde de Medellín dio la sorpresa en los resultados.

Daniel Quintero picó en punta en la consulta del Frente por la Vida, por encima de Roy Barreras. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero lidera con el 48,5 % de la intención de voto. En segundo lugar está Roy Barreras, con el 37,3 %. Les siguen Martha Bernal (6,8 %), Édison Torres (6,5 %) y Héctor Pineda (0,9 %).

En una reciente entrevista con SEMANA, Barreras señaló: “Él (Iván Cepeda) ya tuvo la oportunidad de ir a las urnas en octubre pasado y de contarse. Le voy a compartir un dato que a veces se olvida: unos 11 millones de colombianos progresistas votamos por Petro en 2022. De ese total, 1.500.000 ya votaron por Cepeda (en octubre pasado) y lo eligieron como el candidato legítimo de la izquierda. Fue una votación muy importante y limpia. Los otros 9.500.000 no hemos tenido la oportunidad de ir a las urnas y convoco a ese potencial, y no solo a ellos; también invito a las personas que hace cuatro años votaron por Rodolfo Hernández, que querían otra forma de cambio, pero que ahora quieren un país unido, estable y que avance en las reformas sociales”.

En la reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, habría poco interés en la participación de las consultas. Foto: Semana

Aunque tiene una amistad con Iván Cepeda y han trabajado en diferentes escenarios, Roy Barreras en ese diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, se manifestó sorprendido por algunas actitudes actuales del candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Lo he conocido como un hombre dialogante. En los últimos días lo veo más irritado. Se está dejando llevar por sectores muy radicales que tienen una consigna sectaria y se equivocan. Quiero recordarles, fraternalmente, que la izquierda no ganó sola. Petro no ganó solo. Si Petro no pudo ganar solo, Cepeda tampoco podría, y yo tampoco. Necesito a esas fuerzas progresistas que nos ayudaron a elegir a Petro y necesito a la otra mitad de Colombia que quiera que el Gobierno sea de todos", señaló.

Según la encuesta de AtlasIntel, la participación en esta consulta sería de 12%, similar a la de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Semana

Barreras ha venido promoviendo la consulta con la idea de llegar a la primera vuelta. Sin embargo, desde la izquierda han manifestado que no habría participación del Pacto Histórico en esta consulta e incluso, el propio presidente Gustavo Petro ha señalado que no votará ninguna consulta.

De otro lado, al igual que en la Gran Consulta por Colombia, de la centro-derecha, solo el 12 % de los electores votaría en la consulta del Frente por la Vida, lo que equivaldría de 2,4 a 2,6 millones de votos, si se tiene en cuenta que se espera una participación de entre 20 y 22 millones de colombianos en las urnas, de acuerdo con AtlasIntel.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 19 y el 25 de febrero. En total, fueron entrevistadas, presencialmente, 6.468 personas en todo el país, cumpliendo lo exigido por la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 1 %.