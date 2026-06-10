“Petro y su candidato buscan desmoronar la Constitución del 91 y conducirnos a una dictadura constitucional”: Iván Duque

En su gira a Argentina, el expresidente Iván Duque dio una entrevista a Infobae. Allí compartió muchas reflexiones alrededor del momento que está viviendo Colombia de cara a un proceso electoral que enfrenta dos visiones opuestas de ver el poder.

Iván Duque alertó lo que está en juego en las elecciones: se disputan dos modelos de país, el de la continuidad o el de la seguridad

El exmandatario narró cómo la campaña presidencial estuvo marcada por el hecho violento como fue el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y por un papel marcado del presidente Gustavo Petro.

Sobre el primer mandatario, dijo que esta ha sido “una campaña donde Petro se ha dedicado a sembrar odio, a dividir al país, a exagerar y a emplear el odio de clases como vehículo para tratar de fidelizar a una base electoral y una intromisión inconstitucional e ilegal en política por parte del presidente”.

Iván Duque respalda a Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Eso ha sido quizás uno de los elementos más dominantes de esta campaña, pero también creo que ha surgido un liderazgo nuevo, sólido, como es el de Abelardo de la Espriella, que ha logrado congregar a conservadores, a las bases del Centro Democrático, a independientes, a gente de centro, a ciudadanos que están hastiados de la posibilidad de una continuidad petrista. Entonces, creo que ese contraste es lo que hoy está sembrando esperanza en el país y donde esperamos que prevalezca la seguridad, la iniciativa privada, sobre el intento de Petro y su candidato de desmoronar la constitución del 91 y conducirnos a una dictadura constitucional”.

“El único contendor es el continuismo de Petro”: el expresidente Iván Duque, en entrevista con SEMANA, habla de las elecciones

Duque habló de lo que sucedió en la primera vuelta y del desplome de Paloma Valencia, la candidata de su partido, el Centro Democrático. “Yo creo que era obvio que la candidatura de De la Espriella ya estaba generando una alineación de muchos sectores. Había sectores de nuestro partido que claramente ya estaban mostrando una simpatía grande y también otros sectores de la población. Pero además, porque esta no es una elección cualquiera. Esta no es una elección donde el gobierno es simplemente un espectador y garante del proceso electoral. Aquí estamos viendo la intención absurda de Petro de tratar de imponer la victoria en primera vuelta de su candidato”, explicó.

"Petro se ha dedicado a sembrar odio, a dividir al país, a exagerar y a emplear el odio de clases como vehículo para tratar de fidelizar a una base electoral", dijo el expresidente Duque. Foto: Presidencia

Y aseguró que fue ese temor el que produjo que las mayorías se volcaran hacia de la Espriella: “Yo creo que una decisión ciudadana, soberana en la conciencia de los ciudadanos, es decir, ante ese riesgo, tenemos que ir por el candidato que represente no solamente mayor fortaleza para enarbolar estos ideales, sino que muestre que tenga la capacidad real de vencer al modelo petrista y eso fue lo que detonó esa victoria apabullante de Abelardo de la Espriella”.

Sobre la actitud del presidente ante el proceso electoral y su negativa a reconocer los resultados de las elecciones, el exmandatario aseguró: “Petro es una persona ignorante, y así ha sido siempre su forma de obrar. El presidente de Colombia no reconoce elecciones. Acá en Colombia tenemos una separación de poderes y el que certifica quién gana o pierde las elecciones es el poder electoral. Por eso hay una Registraduría Nacional del Estado Civil y hay un Consejo Nacional Electoral. Lo que ellos determinen es lo que el pueblo colombiano tiene que aceptar. Por eso hay una organización electoral independiente. Entonces, que Petro no reconozca la verdad importa muy poquito, porque para eso tenemos separación de poderes”, concluyó.