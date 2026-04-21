Fecode anunció al candidato presidencial que apoyará en las elecciones

La Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización sindical más grande de profesores de Colombia y que tiene gran influencia en el debate público, anunció su apuesta para la primera vuelta por la Presidencia, programada para el próximo 31 de mayo.

Fecode se inclinó, nuevamente, por el proyecto político del Pacto Histórico, liderado en esta contienda por Iván Cepeda y Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial. De acuerdo con la campaña, esta adhesión daría cuenta del compromiso por la educación pública, sus estudiantes y maestros.

Sergio Fajardo destapa supuesto plan que tiene Iván Cepeda y por el que no lo llamó al debate: “Tiene un problema”

Al hacer este anuncio, Cepeda dijo que su plan de gobierno sitúa a la educación en el centro, “como parte de las revoluciones que se plantean para profundizar los cambios sociales alcanzados bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro”.

También agregó que con una revolución ética se propone una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino a formar seres humanos integrales, “que promueva la solidaridad, la reconciliación, el respeto por la vida y reconozca los modelos propios de las comunidades étnicas”.

Iván Cepeda Foto: Colprensa

En una revolución económica y social, concibe la educación como el motor “más poderoso para superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Por eso reiteró que es necesario romper con el clientelismo educativo e impulsar un modelo descentralizado”, comentó la campaña política en un boletín de prensa.

“La ciencia y tecnología no son privilegios, deben estar al servicio del pueblo. Y con la ciencia debemos transformar el territorio”, dijo Cepeda. “Su propuesta consiste en que la educación se articule al modelo productivo para una sociedad del conocimiento que pueda sacar de la pobreza a millones de seres humanos y transforme materialmente las condiciones de la vida de la gente”, sumó la campaña.

Iván Cepeda solicita a la Fiscalía que sea investigada la Operación Júpiter, revelada por la ‘Revista Raya’

Mientras suma adhesiones, el equipo de Cepeda prepara las condiciones para poderse sentar a debatir con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Algunos sectores políticos le han criticado las exigencias que, con el paso de las horas, ha dado a conocer.