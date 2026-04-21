Iván Cepeda solicita a la Fiscalía que sea investigada la Operación Júpiter, revelada por la ‘Revista Raya’

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, le solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo investigar la denuncia hecha por la Revista Raya relacionada con la denominada Operación Júpiter, sobre un plan del excanciller Jaime Bermúdez para “incidir en el voto de los colombianos” y en la que, según el mismo exministro, estaría el medio La Silla Vacía.

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“Anuncio que solicito a la fiscal general que investigue el proyecto u operación Júpiter. Anuncio que solicito a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, que investigue los hechos relacionados con la Operación o Proyecto Júpiter, revelados el pasado 19 de abril por el equipo investigador de la Revista Raya”, dijo el candidato presidencial.

Además, pedirá a la Fiscalía que determine si son hechos constitutivos de delitos; y de ser así, que se judicialice a los presuntos responsables.

Según lo revelado por la Revista Raya, que fue emitida por Señal Colombia, de RTVC, un dossier compuesto por documentos, fotos, videos y audios detalla que el excanciller Jaime Bermúdez estaría liderando un plan que está en marcha desde hace meses con empresas privadas para hacer talleres democráticos.

“El objetivo del plan es generar miedo, indignación e incertidumbre entre los colombianos”, afirmó el medio de comunicación.

Allí se reveló una charla que tuvo Bermúdez en Cali el pasado 3 de marzo con empresarios del sector de la infraestructura, cinco días antes de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas.

Según el medio de comunicación, ese espacio se utilizó para “deslegitimar” al Gobierno nacional y el objetivo sería “lograr que las empresas busquen con sus grupos de interés el mismo objetivo de poner en la mesa qué es lo que está en juego”.

En el caso del portal La Silla Vacía, se menciona que Bermúdez aseguró: “Tenemos agencias digitales que son estas, Liberbank y La Silla Vacía, que nos están permitiendo escalar de manera abrumadora, abrumadora. Les doy un dato: en una semana llegamos con 400 personas en una sola empresa (...) que distribuyeron entre cerca de 800 empleados (...)”.

La Revista Raya reveló las diapositivas del 'Proyecto Júpiter' en el que sale La Silla Vacía. Foto: SEMANA

Igualmente, el medio de comunicación compartió diapositivas presentadas por Bermúdez en las que se ve el logo del medio y se referencia como una “agencia digital” y se detalla que se trata de un medio aliado del proyecto Júpiter.

Juanita León, fundadora y directora de La Silla Vacía, se refirió a estos hechos y afirmó que “La Silla ofrece el curso ABC de la democracia a quien lo quiera comprar. ProBogotá compró licencias del curso que Jaime Bermúdez ofrece a las empresas que quieren que sus empleados entiendan cómo funciona la democracia”, dijo.

“Solo a ellos les puede parecer que explicar qué hace el Congreso, qué es la separación de poderes, cómo detectar desinformación, es proselitista”, agregó la directora y fundadora del medio de comunicación.