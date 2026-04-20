Revista Raya denuncia a La Silla Vacía “como medio aliado” del Proyecto Júpiter “para incidir” en las elecciones

Este domingo 19 de abril, el programa de investigación de la Revista Raya, que se emite en Señal Colombia, de RTVC, informó que tuvo acceso a un dossier de documentos, fotos, videos y audios que detallan una estrategia del excanciller Jaime Bermúdez que tendría como nombre Júpiter para influir en las elecciones presidenciales de este año.

Según la denuncia del medio de comunicación, se trata de un plan que está en marcha “hace varios meses” y se desarrolla en empresas privadas con “trabajadores de rango medio”, quienes participan de “talleres democráticos”.

🚨#ATENCIÓN: #SeñalInvestigativa revela: el plan secreto que podría afectar las elecciones presidenciales.



“Miedo, indignación e incertidumbre”: el plan del estratega de Uribe para manipular las elecciones presidenciales



Al Aire por @senalcolombia

https://t.co/NMGhj3IY8k — Revista RAYA (@revistaRAYA) April 20, 2026

Revista Raya agregó que hay otra línea de acción en redes sociales donde se crea “contenido e información para incidir en el voto de los colombianos”.

Según cita la denuncia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que podría tratarse de un constreñimiento contra los trabajadores.

“El objetivo del plan es generar miedo, indignación e incertidumbre entre los colombianos”, dijo el medio en la denuncia.

Revista Raya divulgó una charla de Bermúdez, en Cali, el pasado 3 de marzo, dirigida a empresarios de la infraestructura, cinco días antes de las elecciones al Congreso y de la votación de las consultas.

“Fue una charla de deslegitimación en contra del Gobierno Nacional”, sostuvo Revista Raya.

El Proyecto Júpiter, según ese medio de comunicación, buscaría una incidencia político legislativa y una transformación cultural que tendría como fin “lograr que las empresas busquen con sus grupos de interés el mismo objetivo de poner en la mesa qué es lo que está en juego”. En total, según el medio, dicha estrategia ya habría impactado a unos 40.000 empleados en todo el país.

“Estamos recibiendo documentación de hechos que constituyen acciones de constreñimiento electoral contra los trabajadores”, dijo el ministro Sanguino, al ser consultado por el programa.

Revista Raya dice que el plan del excanciller Bermúdez “no es un esfuerzo individual”, sino que “se trata de una operación articulada”.

El medio divulgó unas grabaciones del excanciller Bermúdez, en las que dice: “Tenemos agencias digitales que son estas, Liberbank y La Silla Vacía, que nos están permitiendo escalar de manera abrumadora, abrumadora. Les doy un dato, en una semana llegamos con 400 personas en una sola empresa (...) que distribuyeron entre cerca de 800 empleados (...)”.

Revista Raya reveló, además, una diapositiva que mostró el excanciller Bermúdez en la presentación en Cali, donde aparece La Silla Vacía referenciada como una de las “agencias digitales”.

Revista Raya divulgó esta diapositiva del excanciller Jaime Bermúdez, donde La Silla Vacía es referenciada como una de las "agencias digitales". Foto: SEMANA

La Revista Raya, al referirse a La Silla Vacía, dijo que se trataba del “medio aliado del proyecto Júpiter”.

A raíz de la denuncia, SEMANA se contactó en la noche de este domingo con Juanita León, directora de La Silla Vacía, para conocer su opinión al respecto.

León dijo: “La Silla ofrece el curso ABC de la Democracia a quien lo quiera comprar. ProBogotá compró licencias del curso que Jaime Bermúdez ofrece a las empresas que quieren que sus empleados entiendan cómo funciona la democracia”.

Sobre la denuncia de Revista Raya, en el sentido de que La Silla Vacía es el “medio aliado” de una estrategia relacionada con “miedo, indignación e incertidumbre”, León manifestó: “Solo a ellos les puede parecer que explicar qué hace el Congreso, qué es la separación de poderes, cómo detectar desinformación, es proselitista”.

León negó que La Silla Vacía sea el medio aliado del Proyecto Júpiter, como denunció la Revista Raya.

“Yo asumo que Jaime (Bermúdez) está hablando del curso que las empresas pueden adquirir”, sostuvo León, quien informó que hasta ahora han recibido 24 millones de pesos por dichos cursos.

León le suministró a SEMANA una copia del “contrato de compra de licencia de curso La Silla Vacía”, firmado con ProBogotá el pasado 24 de febrero, semanas antes de las elecciones al Congreso y de la votación de las consultas presidenciales.

Frente a la polémica que se desató el pasado 12 de abril, por una imagen de Juanita León en un evento del Banco Santander en el que estaba el exministro Mauricio Cárdenas, quien forma parte de la campaña de Paloma Valencia, la directora de La Silla Vacía había expresado que estaba en una charla contratada por esa entidad financiera.

“El Banco Santander contrató una charla con La Silla de perspectiva política de la campaña para sus inversionistas y yo llegué a darla a las 8 (a. m.), que nos habían citado, y Cárdenas y Daniel Gómez estaban terminando la suya y me hicieron entrar mientras cerraban. No era un evento de campaña lo mío. Fue que ellos se demoraron en lo de ellos”, dijo León.