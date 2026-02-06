EL DEBATE

Gustavo Bolívar reasumió como libretista su nueva novela: "Se fueron a ver ballenas, pero no el día de elecciones"

El exsenador contó en El Debate, de SEMANA, en qué consiste su nueva obra.

Redacción El Debate
6 de febrero de 2026, 10:01 p. m.
Gustavo Bolívar, libretista
Gustavo Bolívar, libretista Foto: juan carlos sierra-semana

Gustavo Bolívar, exsenador, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió para referir a la controversia que hay porque el exembajador de Colombia en Londres Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sí irán a consulta el 8 de marzo, pese a que en la misma no estará el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, el exsenador habló de la retoma de su rol como libretista.

Al consultarle por qué estaba tan perdido en el escenario político, Gustavo Bolívar respondió: “Dos cosas. Una, recuperándome económicamente porque yo todavía tengo deudas de la campaña de Bogotá, de la que estaba haciendo a nivel nacional, me había metido también en otro préstamo. Entonces, tenía que ponerme a escribir libretos, ahí estoy escribiendo y una novela que tenía tirada la empecé a escribir en el encierro de la pandemia. Yo aproveché el encierro esos meses para empezar una novela”.

“La avancé mucho y después le fui trabajando de a poquito, pero nunca había sacado tres, cuatro meses que necesitaba para sentarme a darle el toque final. Pues, la noticia es que se la entregué a la editorial Planeta el lunes pasado. Es novela literaria, pero he querido, digamos, como un aporte a lo que está pasando en Colombia”, agregó.

“Creo una historia de amor entre una persona de derecha y una persona de izquierda, que se pierden en el mar, en un naufragio y van a sobrevivir juntos durante seis meses y se van a necesitar juntos porque si se muere el uno, se muere el otro, también. O sea, es un símil, como una metáfora de lo que debería ser el país, que nos necesitamos unos a otros. Pero me he enmarcado dentro de una historia de amor muy, muy intensa con mucha aventura y la novela se llama precisamente Odio, la novela se llama Odio. Y y paradójicamente es una historia de amor muy linda, pasa en Nuquí, en Chocó“, agregó el libretista Gustavo Bolívar.

“Son dos personas que llegan por aparte a mirar ballenas y dentro del paseo la barca se va a quedar varada, se van a morir muchas personas que van en esa barca y ellos van a sobrevivir: el tipo con posiciones de derecha y la tipa con posiciones de izquierda y van a terminar queriéndose al final. Se fueron a ver ballenas, pero no el día de las elecciones, eso era otro día”, agregó en tono jocoso y a propósito de lo dicho en su momento por Sergio Fajardo, candidato presidencial.

En una conversación previa con SEMANA, el 14 de agosto de 2023, Gustavo Bolívar habló de “su pequeña fortuna” por cuenta del éxito de sus libretos, que han terminado en series de televisión dentro y fuera de Colombia.

De acuerdo con su explicación, mientras muchos congresistas pagan cero pesos en impuestos él pagó 1.725 millones de pesos en 2021 y más de 1.000 millones de pesos en 2022. “Tengo una carga impositiva alta”, aseveró, al explicar que, desde que empezó a trabajar, fue acumulando una “pequeña fortuna” por cuenta de sus trabajos de venta en calle, su trabajo como libretista y fabricando gorras. “Tengo una carga impositiva alta porque trabajo desde hace años e hice una pequeña fortuna que me obliga a pagar impuestos. Me retiré a hacer dos novelas y pude pagar mis deudas. Lo que les puedo decir es que el sueldo lo donaré, vivo de las regalías de derecho de autor y de mis novelas. No he tenido contratos ni nada con el Estado y eso me hace orgulloso”, indicó.

Bolívar aseguró que consiguió su fortuna “vendiendo cosas en la calle, con un taller de gorras, con las novelas, vivo de las regalías, de derechos de autor, he podido lograr muy altos salarios en el mundo privado”. Bolívar fue consultado por esa decisión de dejar el Congreso para volver a los libretos y en ese momento reveló que escribió una novela para RCN que le dejó múltiples ingresos. De hecho, respondió a las críticas porque supuestamente vivía criticando a la casa de las tres letras al tiempo que trabajaba con ellos.

“Yo soy crítico de los grupos, pero no en especial de uno. Yo lo que he dicho es que los grupos económicos, con esa práctica de financiar campañas, se fueron haciendo a unas gabelas tributarias en reformas tributarias que se hicieron en los últimos 20 años, que generaron una desigualdad en Colombia. Y lo sigo pensando. Ya la parte comercial con RCN, y eso lo dialogamos hace como un mes y medio cuando yo estaba preparando la salida, es muy aparte de la ideológica. Pero allá soy bienvenido, esa gente me ha tratado muy bien todo el tiempo, yo he trabajado con ellos muchos años, 20 años, han sido muy correctos conmigo. Supimos separar mi parte ideológica de la parte profesional. Llego a un equipo a ponerme la camiseta por un contrato”, dijo a SEMANA.

Al exsenador se le consultó por su rol como libretista, a la que regresó plenamente. Sin tetas no hay paraíso y Pandillas, guerra y paz son dos de las producciones más recordadas de Gustavo Bolívar, muchas de las cuales repiten frecuentemente las cadenas nacionales e internacionales. Cada que pasa eso, él reclama dinero por derechos de autor. “Ya les conté que haré una novela para el canal RCN, de repente otra para Telemundo”.

En 2023, dijo Bolívar, se levantaba a las 5:00 a. m. a escribir cuatro horas. Luego de ello, explicó, adelantó campaña política con miras a la Alcaldía de Bogotá. En esa elección terminó en el tercer lugar.

