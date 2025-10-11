Suscribirse

Política

Carolina Corcho se despacha contra Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López: “Petro se equivocó, de buena fe”

La precandidata presidencial aseguró que estas personas “se dedicaron a hacer oposición” y eso “retrasó” el primer año de Gobierno nacional del presidente Gustahvo Petro.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 4:01 p. m.
Los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro: José Antonio Ocampo, Cecilia López, Carolina Corcho y Alejandro Gaviria.
Los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro: José Antonio Ocampo, Cecilia López, Carolina Corcho y Alejandro Gaviria.

La precandidata presidencial del Pacto Histórico Carolina Corcho habló con SEMANA, a menos de 15 día de la consulta del movimiento político para la elección del candidato para las elecciones de 2026, y cuestionó duramente a la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, la aspirante presidencial aseguró que la derecha en Colombia está dedicada “a oponerse al presidente, a hablar mal de Petro. No veo cuál es el proyecto político”.

Durante la charla también se despachó contra sus excompañeros José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, de quienes consideró como parte de la oposición al interior del Gobierno de Gustavo Petro.

Corcho manifestó que el jefe de Estado “se equivocó, de buena fe, en invitar a algunos ministros a que le ayudaran a transformar a Colombia”, entre los que nombró a sus excompañeros de Hacienda, Educación y Agricultura.

Se dedicaron a hacer oposición en el Gobierno. Enfrenté esa oposición y ese quizás fue un problema en el primer año. Eso retrasó. Ese es uno de los errores que tendríamos que corregir ante un nuevo Gobierno”.

YouTube video player

Aunque no se refirió a ellos con nombres propios, al preguntarle por Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, la exministra no tuvo ningún reparo en asegurar que hicieron oposición.

“Eso está clarísimo. Hacían oposición en el interior del Gobierno, se oponían a la reforma a la salud. En los temas económicos, en el Ministerio de Hacienda se tomaron decisiones a espaldas del presidente para pagar recursos del Fondo de Estabilización de Combustibles e Hidrocarburos", resaltó Corcho.

La aspirante presidencial insistió en que los tres exfuncionarios “hoy son opositores” y que durante su permanencia en el gabinete presidencial “estaban utilizando los mismos argumentos de la oposición”.

Según la precandidata del Pacto Histórico, esa oposición se vio, por ejemplo, en la reforma a la Salud, pues pese a que estas personas estarían actuando en defensa de los colombianos, ella considera que esta “no es lesiva”.

“Sí es lesiva para los intereses de quienes han saqueado, para una clase politiquera y clientelista que se ha vuelto multimillonaria con los recursos del sector. Finalmente, eso era lo que ellos estaban defendiendo al oponerse a una reforma sin argumentos”, señaló Corcho.

Carolina Corcho
Carolina Corcho. Precandidata presidencial del Pacto Histórico. Bogotá Octubre 10 de 2025. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La exministra insistió en que el presidente Gustavo Petro “creía que eran personas que le iban a ayudar a hacer el cambio, no que iban a entrar a obstruirlo”, por lo que señaló que esto tendría que cambiar a futuro.

