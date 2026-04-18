El Gobierno Petro ha enfrentado múltiples crisis en sus más de tres años de adminitración. Por un lado, el escándalo de corrupción en la UNGRD, el fracaso de la paz total, su polémica relación con el Congreso, el enfrentamiento con la rama judicial y la crisis en el sistema de salud, entre otros temas. Sin embargo, el mayor error, a juicio del presidente, no tiene relación con esto.

En diálogo con El País, de España, reconoció el problema de su gestión: “Mi mayor error fue haber metido a Ocampo, Gaviria y Cecilia, que consideraba liberales, y a Ocampo progresista, en el Gobierno por amplitud ideológica y terminaron traicionando terriblemente el programa votado por el pueblo”.

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Se refiere al exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien a culpado de los problemas en las finanzas del Estado. A Alejandro Gaviria, el exministro de Educación, que se opone abiertamente a Petro. Y a Cecilia López, exministra de Agricultura, que también ha reconocido los inconvenientes de la actual administración.