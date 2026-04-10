José Antonio Ocampo se defiende en SEMANA de las culpas que le atribuye el presidente Petro

SEMANA: La situación fiscal de Colombia es compleja. El presidente Gustavo Petro señala que algunas decisiones suyas elevaron el déficit primario. ¿Qué tanta culpa acepta de ese problema?

José Antonio Ocampo: El único año en que el déficit primario del Gobierno bajó significativamente fue en 2023, justamente por las decisiones que tomamos en 2022, que fueron, en esencia, dos: la eliminación gradual del subsidio a la gasolina, heredado de la administración anterior y que fue una recomendación que le hice al presidente. Esto, teniendo en cuenta que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) estaba absorbiendo una cantidad inmensa de recursos: 37 billones de pesos en 2022. Es más, acordamos que el subsidio al ACPM se empezaba a reducir en julio de 2023, pero eso no se hizo, ya después de mi salida del gabinete.

La otra decisión fue la reforma tributaria. Esos dos factores contribuyeron a casi un déficit primario nulo en 2023, que después aumentó desde 2024, pero eso ya no es responsabilidad mía.

‘La desconfianza en el Gobierno era inmensa’

SEMANA: Si las medidas que se aplicaron bajo su batuta fueron positivas, ¿qué pasó después para que todo se descarrilara?

J.O.: Creo que hice un aporte que considero muy positivo. La desconfianza en el Gobierno cuando inicié mi periodo como ministro de Hacienda era inmensa. Eso se reflejaba en la tasa de cambio, en los márgenes de riesgo de los bonos internacionales y en las tasas de interés de los TES, entre otros.

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Con mucho orgullo afirmo que en octubre de 2022 se calmó el escenario y comenzaron a normalizarse todas esas variables. Modestia aparte, mi llegada como ministro generó confianza en todos los actores económicos.

Debate Reforma tributaria, la única que ha logrado aprobar el gobierno Petro, fue liderada durante el paso de José Antonio Ocampo por el Ministerio e Hacienda. Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Quién ponía metas optimistas de recaudo?

SEMANA: Esa fecha coincide con la reforma tributaria que pretendía recaudar más. ¿Asume responsabilidad por su bajo desempeño? ¿Fueron muy optimistas las proyecciones del momento?

J.O.: En 2023, el recaudo se comportó positivamente. La caída se dio en 2024, básicamente porque la economía se desaceleró. Después, los ingresos tributarios han empezado a aumentar nuevamente, entre otras, gracias a la reforma de 2022, que fue la que tuve la oportunidad de promover.

SEMANA: Pero se le cobra a usted, por ejemplo, la medida de aplicar una alta retención en la fuente, que habría reducido el recaudo al generar saldos a favor en renta. ¿Qué responde?

J.O.: Esa fue una decisión de la Dian, de la que yo también soy responsable, pero los montos sobre los cuales estamos hablando eran bastante modestos, de unas décimas del PIB. Es un efecto pequeño dentro de las tendencias de las finanzas públicas del país.

Sobre nombramientos: cafetros y BanRepública

SEMANA: Pasemos a los nombramientos, otro de los puntos que le reclaman. ¿Qué tanto participó usted en la elección de personas que, según el Gobierno, le hicieron perder mayoría en la junta del Emisor?

J.O.: En primer lugar, que quede claro que, cuando se nombra a un miembro en la Junta Directiva del Banco de la República, debe ser totalmente independiente; no es un funcionario del Gobierno. Lo digo no solo en mi calidad de expresidente de la junta, cargo que ejercí dos veces como ministro de Hacienda, sino también como miembro del directorio. A mí, por ejemplo, me nombró como codirector la administración Santos, y nunca me dio instrucciones.

Tampoco las hubiera escuchado, porque, una vez nombrados, los codirectores son independientes. Esa debe ser una regla clara. Así, es incorrecto reclamar que el Gobierno perdió la mayoría en la junta. El Gobierno ahí solo tiene un representante, que es el ministro. En segundo lugar, el único nombramiento que se dio durante mi gestión como ministro de Hacienda fue decisión del presidente, quien designó a Olga Lucía Acosta, la cual ha sido una excelente funcionaria.

José Antonio Ocampo es conocedor del Banco de la República, tanto como ministro, como coodirector. Foto: Banco de la República

SEMANA: El presidente nombra, pero usted la recomendó. ¿Alguna vez le pidieron sugerir a alguien alineado con las políticas del Gobierno?

J.O.: Los miembros de la junta deben responder a los intereses nacionales, no a los de un Gobierno en particular. Su evaluación no puede basarse en si están de acuerdo o no con las políticas del Gobierno que los nombró. No es su función. Su tarea es tomar decisiones, insisto, según los intereses del país.

SEMANA: ¿Olga Lucía Acosta fue solo recomendación suya o también de otras personas que le hablan al oído al presidente Petro?

J.O.: Eso no lo conozco y, por lo tanto, no puedo responderlo. La propuse y quizás otros miembros del Gobierno la apoyaron. Me parece excelente porque es una gran economista y ha hecho el trabajo maravillosamente en la junta.

SEMANA: Otro nombramiento que le cuestionan es el de Germán Bahamón en la Federación de Cafeteros. ¿Usted incidió en su elección?

J.O.: Eso es potestad de los cafeteros y el doctor Bahamón fue nombrado por unanimidad. Todos los comités departamentales votaron a su favor. La única facultad que tiene el Gobierno, y esa la ejercí, es la de vetar candidatos para que no sean incluidos en la terna. Dicha terna es sometida después al voto de los comités departamentales de cafeteros. En esa elección veté a un candidato porque tenía una tradición muy negativa. La decisión fue consultada ampliamente con el equipo del presidente. Laura Sarabia estaba informada.

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SEMANA: ¿Y cómo le ha parecido la gestión de Bahamón?

J.O.: Ha sido muy buen gerente, con un amplio respaldo a su gestión, sobre todo por su experiencia con el sector privado, lo que es definitivo para las labores comerciales del gremio. En general, al sector cafetero le ha ido muy bien y ha sido uno de los motores de la reactivación de la economía.

José Antonio Ocampo, en Congreso cafetero. Foto: Federación de Cafeteros

¿Economista ortodoxo?

SEMANA: ¿Qué opina de que el presidente lo considere un economista ortodoxo y conservador?

J.O.: Modestia aparte, me considero un buen economista. Pero, además de eso, la calificación es incorrecta.

Recuerdo que en un debate sobre la reforma a la salud el presidente dijo que las propuestas nuestras eran neoliberales, y yo le recordé, respetuosamente, que a mí los neoliberales siempre me consideraron un enemigo como economista. No era parte de su grupo.

Recuerdo también que Cecilia López, entonces ministra de Agricultura, dijo que para ella eso era un insulto. Después, Jorge Iván González, como director del DNP, que también estaba en la reunión, aclaró que ninguno de los dos éramos neoliberales.

Así que creo que es una acusación incorrecta. De hecho, si a mí alguien me quiere clasificar en alguna escuela económica, es la de la Cepal, la escuela estructuralista latinoamericana.

Plan Nacional de Desarrollo Foto: Presidencia

El proyecto económico de Petro

SEMANA: ¿Al llegar al Gobierno consideraba viable el proyecto económico de Petro? ¿Qué opina ahora?

J.O.: Una de las cosas positivas que se hizo durante el tiempo que estuve fue la construcción del Plan de Desarrollo, obviamente a cargo de Planeación Nacional, pero el Ministerio de Hacienda contribuyó muchísimo. Las negociaciones regionales fueron, además, muy fuertes. Los miembros del Gobierno teníamos una responsabilidad con algunos departamentos. A mí me asignaron Chocó. Creo que el Plan de Desarrollo es un buen plan y me sorprende que el presidente prácticamente nunca se refiera a él.

SEMANA: Si es un buen plan, ¿el problema es de ejecución?

J.O.: Sí, ahí hay un problema de fondo. Le doy un ejemplo con un tema clave por mi experiencia y la de Cecilia López como ministra de Agricultura: el impulso al agro, incluyendo reforma agraria y apoyos a los pequeños productores, entre otros. El presupuesto que más aumentamos para 2023 fue el del sector agropecuario, pero la ejecución fue lamentable.

SEMANA: En el Gobierno, usted era visto como un freno a las decisiones riesgosas. ¿Habría permitido flexibilizar la regla fiscal?

J.O.: No. Nosotros estábamos comprometidos con cumplir la regla fiscal. Entiendo que el covid requería una excepción, pero ya en 2022 no la había y, por lo tanto, considero que fue incorrecto que se prolongara hasta ese año. La tarea del próximo Gobierno en materia fiscal va a ser muy compleja.

SEMANA: El presidente afirma que el Banco de la República actúa con fines electorales. ¿Puede el banco central afectar la economía del país?

J.O.: Creo que la afirmación del presidente es una apreciación política. No considero que las decisiones del Banco tengan contenido político. El problema principal es que la inflación dejó de bajar el año pasado y ha tenido una tendencia al alza recientemente, como lo afirmaron los datos de marzo que dio a conocer el Dane.

La mayoría de los miembros de la junta está cautelosa, pues su responsabilidad es controlar la inflación. Los riesgos se han acentuado por el aumento tan fuerte del salario mínimo.

Además, la guerra de Irán está elevando los precios de los combustibles y de los fertilizantes; por lo tanto, va a haber impacto también en la producción agrícola.

El interrogante es cuánto se demorará la economía mundial en recuperarse de los problemas que se generaron por el cierre del estrecho de Ormuz. Así que es innegable un choque adicional para la inflación.

El empleo en decisiones del Banco de la República

SEMANA: ¿Por qué el Banco de la República no prioriza el empleo como sí lo hace la Reserva Federal?

J.O.: En la Reserva Federal, el empleo es el principal objetivo, seguido de la inflación y tasas de largo plazo moderadas. En Colombia, la Constitución prioriza la inflación, pero exige coordinación con la política económica general. La Corte Constitucional ha señalado que no se pueden ignorar el empleo ni la actividad económica, y los informes del Banco de la República incluyen análisis de esos factores.

SEMANA: El Ministerio de Hacienda habla de otra reforma tributaria y estamos al final del Gobierno. ¿El problema es de ingresos o de manejo fiscal?

J.O.: Desde hace tiempo advertimos un problema de gasto, que debe corregirse. El próximo Gobierno deberá definir cómo recortarlo. Algunos rubros, como los contratos de prestación de servicios, han crecido de forma desproporcionada, pero el desbalance es más amplio. Se requiere también una nueva reforma tributaria, aunque difícilmente se aprobará durante el periodo de este Gobierno.

¿Arrepentimiento mutuo?

SEMANA: Petro dice que creyó en Ocampo, y se arrepiente. ¿Usted se arrepiente de haber participado en el Gobierno?

J.O.: Si el presidente está arrepentido, me tocará arrepentirme a mí también. Pero debo decir que yo estoy muy orgulloso porque mi periodo como ministro de Hacienda fue muy bien percibido nacional e internacionalmente. Es un orgullo personal el reconocimiento que tengo por mi gestión.

SEMANA: ¿Usted volvería a ser ministro en un Gobierno de izquierda?

J.O.: Francamente, no quiero volver a ser ministro de Hacienda.