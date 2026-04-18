Exclusivo: chats de funcionarias cercanas al exministro Bonilla revelan una bitácora del saqueo a la UNGRD: “Que plaga este Congreso”

En el expediente de la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta repartija de contratos en el Invías a los congresistas, al parecer, a cambio de sus votos a favor de las iniciativas del Gobierno Petro, reposan conversaciones inéditas entre dos mujeres que trabajaron de la mano del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Los chats, que hasta ahora salen a la luz, son una especie de bitácora del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las conversaciones son entre Andrea Ramírez, asesora del Ministerio de Hacienda, quien, según las evidencias, sería la encargada de manejar la matriz con los contratos para los congresistas, y Alba Nury Martínez, la entonces secretaria privada del ministro Bonilla.

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Las dos conocían al detalle no solo los movimientos de Bonilla, sino también cómo se pactaban presuntamente los acuerdos corruptos con los congresistas, y vivieron el día a día del peor escándalo del Gobierno Petro.

SEMANA tiene en su poder más de 2.000 pantallazos de conversaciones vía WhatsApp entre Ramírez y Martínez, que están en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.

Andrea Ramírez y Alba Nury Martínez tuvieron serias conversaciones sobre el escándalo de la UNGRD que enlodan a Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, Andrés Calle y Olmedo López. Foto: SEMANA

En las conversaciones, en medio de la crisis, ambas comentaban que veían a Bonilla “preocupado, atormentado y hasta avergonzado”. El exfuncionario recobró recientemente su libertad porque la Fiscalía no presentó a tiempo el escrito de acusación en la Corte Suprema de Justicia, y se vencieron los términos.

En los chats se lee cómo el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, demoraba el trámite de un proyecto de ley de cupo de endeudamiento, que incluso tenía mensaje de urgencia, hasta que no le solucionaran un problema con la represa de Urrá, que controlaría su grupo político.

En una conversación del 23 de abril de 2024, Ramírez le comentó a Martínez que el representante Calle tenía el proyecto de ley y no lo había querido radicar. Calificaron el asunto como una “extorsión”.

Chat donde las funcionarias hablan de la "extorsión" de Andrés Calle. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Andrea Ramírez (A.R.): Tiene el proyecto de ley de endeudamiento desde el 19 de marzo que lo radiqué, y no ha firmado para mandarlo a la Comisión Tercera de Cámara.

A.R.: Yo le escribí al ministro que Calle no ha querido firmar y mandar el proyecto de ley. Ni siquiera lo tiene la comisión para nombrar ponentes.

((Pantallazo chat con el ministro)).

A.R.: Ministro, buenos días cómo estás, quería contarte que ya cumplimos más de un mes que el presidente Calle no envía el proyecto a la Comisión 3ra de Cámara.

A.R.: Está para firma de él, pero nada que lo hace, mira eso le dije.

Alba Nury Martínez (ANM): Está justo hablando con él.

A.R.: Qué pereza la extorsión de la gente

A.R.: No entiendoooooooooo

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Al día siguiente, el 24 de abril de 2024, Andrea Ramírez compartió un pantallazo de un diálogo con el exministro Bonilla en el que insistió en este mismo tema. En la imagen se lee: “Buenos días ministro cómo estás? Quería consultarte si entonces hablo con Marian para que monte el mensaje de urgencia y lo vaya enviando para la presidencia, así cuando llegues ya está listo para firmar”.

Esto sucedió mientras Bonilla y Calle estaban en un viaje en Londres. Allí, al parecer, acordaron el avance del trámite pendiente. Por eso, el entonces ministro reportó: “Hola Andrea, ayer el presidente dio la instrucción. Calle regresa mañana y aseguró llegar a firmar ese proyecto”. Enseguida, la asistente Ramírez inicia con el trámite.

El magistrado de la Corte Suprema Marco Antonio Rueda ordenó la inspección de los teléfonos en el marco de la investigación por el carrusel de contratos en Invías. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El cónclave

El exdirector de la UNGRD Olmedo López, uno de los principales testigos de esta trama corrupta, reveló en entrevista con SEMANA un “cónclave”, es decir, una reunión en la Casa de Nariño, el 27 de noviembre de 2023, donde, según dijo, recibió órdenes de repartir contratos a los congresistas con el fin de que votaran favorablemente los créditos de la Nación ante la banca internacional.

Esa cita había sido convocada por el prófugo exdirector del Dapre Carlos Ramón González, y asistieron Olmedo López; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y los exministros Gloria Inés Ramírez, Luis Fernando Velasco y Bonilla.

Cuando SEMANA dio a conocer este cónclave, las alarmas se encendieron en el Ministerio de Hacienda. Así queda claro en las conversaciones entre Andrea Ramírez y Alba Nury Martínez, donde mencionan además a María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, y hoy testigo en su contra.

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A.N.M.: Envía un link de Youtube con la noticia del cónclave

A.N.M.: Andre, estás con María Alejandra?

A.N.M.: Esto está remal

A.R.: No, no pudimos vernos, pero acabé de ver el noticiero

A.R.: Y que no tiene ya ganas de vernos

Luego, Martínez envió un pantallazo donde se evidencia el agendamiento de la cita en el despacho de Carlos Ramón González. “Mira lo del 27… el ministro sí estuvo en Presidencia ese día… quiero llorar…”.

Más adelante aseguró: “Yo de verdad que no me acordaba de esas reuniones, hasta que me puse a ver el chat (...)”. Andrea Ramírez, sorprendida, respondió en ese momento: “Ay no, horrible todo. Qué tal, con foto y todo la sacaron”.

El cónclave del 27 de noviembre de 2023, donde se habría dado la orden de comprar con contratos a los congresistas, fue confirmado en los chats de las funcionarias. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Los congresistas sí sabían”

Unas semanas después, el 6 de mayo de 2024, en medio del grave escándalo de corrupción de la UNGRD, Martínez le envió a su interlocutora un link con una noticia que encendió las alarmas.

A.N.M.: Están diciendo que el ministro avaló pasar la $$$ a la unidad de gestión del riesgo.

A.R.: Dios santo.

A.R.: Esto está difícil.

A.N.M.: Qué enredo.

(…)

A.R.: Pero volviendo a lo de la unidad, lo que hay que dejar claro es que nosotros nos hicimos a un lado, eso fue decisión del Congreso.

A.R.: Caímos por bobos.

A.N.M.: Total… es que los congresistas sí sabían a lo que iban.

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En este mismo diálogo recordaron la primera denuncia que hizo el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes sobre la repartija de contratos, lo que generó un distanciamiento entre él y Bonilla.

A.N.M.: Ahora están diciendo que Luis Carlos Reyes denunció en la reunión de Hato Grande que Bonilla estaba comprando votos.

A.R.: Mk. Ese man qué le pasa con el ministro.

A.R.: Es pasado. Le va a volar la piedra al ministro.

A.N.M.: Uff están montando todo un video porque el tema es “quién dio la orden”. Y están tratando de sacar “las piezas del entramado”…

Chat donde las mujeres hablan sobre las denuncias de Luis Carlos Reyes. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

(…)

A.R.: Está como serio.

A.N.M.: Está súper raro, llegó y se encerró con Jennifer y me pidió los listados de la gente que vino cuando se hizo una reunión con la Unidad de Riesgo.

A.R.: Juepucha.

Días más adelante, el 26 de mayo de 2024, compartieron el pantallazo de una noticia donde están sus nombres y pusieron sobre la mesa que serían llamadas a declarar. Andrea Ramírez, de inmediato, preguntó por María Alejandra Benavides.

Un tema que les preocupaba era el registro de personas envueltas en el escándalo y que visitaban de forma recurrente el Ministerio de Hacienda. Uno de ellos era Olmedo López. “Porque es que en los registros que Jennifer pidió de los ingresos de gente de la unidad, al ministro le sale un ingreso del propio Olmedo con destino a hablar con María Alejandra, hace un año, es muy raro porque fue hace mucho, pero por ahí de una la van a vincular con el tipo”, advirtió Martínez.

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En un chat del 17 de julio de 2024, las funcionarias hablan de los registros de ingresos de Olmedo López al ministerio, y la lista es diciente. López visitaba constantemente la oficina de María Alejandra Benavides. Según los chats, fueron identificadas visitas los días 18, 21, 24, 26 y 27 de julio de 2023; 1, 2, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 28 de agosto de 2023, y el 23 de octubre de 2023. En esas fechas, Andrea Ramírez salió de licencia de maternidad y le encargó el manejo de la matriz de contratos a Benavides, según las evidencias en el expediente.

Los registros fueron acompañados por imágenes de cámaras de seguridad con las que confirmaron los encuentros entre Olmedo López, María Alejandra Benavides y “los ponentes”. El chat no aclara qué ley o iniciativa se pretendía impulsar. Por esos días, Olmedo López era tema de conversación entre las dos funcionarias, que culpaban a la prensa.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes habría sido el primero en denunciar la compra de congresistas, así se reconoce en los chats. También se documentan reuniones con congresistas de la Comisión de Crédito Público que están siendo investigados por el saqueo a la UNGRD. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Andrea Ramírez dijo: “Yo creo que ya pasó lo peor. Toca que el min no se deje asustar de esos medios. Malditos”. La respuesta de Alba Nury Martínez fue: “Exacto, lo que quiere Olmedo es armar polvero”.

En ese intercambio de links de noticias hay una que les llamó la atención porque habla el abogado de Bonilla. Según confirman los chats, era cierto, iban a ser citadas por la justicia. “Diosito… que la Fiscalía nos va a mandar a llamar… jajaja y tenemos que decir todos lo mismo que dijo el abogado… (que es la verdad)”, escribe Martínez, poniendo sobre lo que debían decir.

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El lobby

En los chats también queda claro que los congresistas tenían reuniones o lobby de forma habitual con el ministro Bonilla, a quien le pedían citas para hablar de los temas en trámite y, al parecer, de la contraprestación.

Uno de los visitantes era el opositor expresidente del Senado Efraín Cepeda. El primero de abril de 2023, Andrea Ramírez pide espacio para una reunión que buscaba insistentemente.

A.N.M.: Ay, pues la agenda está tremenda.

A.N.M.: Toca como a medio día.

A.R.: Fincho me tiene loca, pero claramente hoy no podría, si quisiera cenar.

A.N.M.: Es que esta semana está súper pesada y realmente él está muy cansado.

A.R.: Pero sí podríamos dejar algo fijo para la otra semana.

A.R.: Para que no quede mal con ellos, como si estuviéramos evadiéndolos.

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Ramírez también buscó afanosamente una reunión con los cuatro presidentes de las comisiones económicas del Congreso “para ganar cercanía”, y advirtió que esa reunión era necesaria porque se avecinaba la discusión del presupuesto. Su preocupación radicaba porque “ya los estaban citando a debates de control político la siguiente semana sobre la ejecución presupuestal”, y resultaba necesario desactivarlos.

Cuando el escándalo ya era gigante, se acordó una cita con los congresistas involucrados, que hoy están respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia.

El 4 de abril de 2024, Andrea Ramírez confirma una reunión con el ministro Bonilla, en la que participaron Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique, Liliana Bitar y Julián Peinado, todos investigados por el saqueo a la UNGRD.

En otra oportunidad, cuando Ramírez estaba a días de regresar al trabajo, le preguntó a la secretaria privada del exministro Bonilla: “Cómo va todo por allá”. Martínez contestó: “El panorama está muy complejo… me tiene algo preocupada”. Ramírez reconoció lo mismo: “Sí me han llegado noticias por todo lado. Me dio angustia y todo”.

Conversación entre las asesoras sobre el caso de la UNGRD y los congresistas involucrados. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Todo está muy complicado”

El 10 de abril de 2024, al calor de la discusión de la reforma pensional, el ministro Bonilla atravesaba por un mal momento. Ramírez planteó: “Quiero que vaya a hablar de la pensional. Porque siento que tienen que conciliar temas si quieren que todo salga bien hoy. Pobre ministro, lo veo cansado”. La secretaria Martínez respondió: “Sí, yo lo siento agotado, tal vez quiera salir”.

Ramírez incluso se refirió al presidente Petro: “Es que todo está muy complicado. El presi nos la pone muy difícil. Además de un mal contexto económico”.

En ese instante se refieren a una reunión de último momento con el entonces ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, detenido por la trama corrupta de la UNGRD, y advierten el caos.

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A.N.M.: Yo sí creo que pasó lo que pensaba.

A.R.: Sí, me dijo voy a donde Velasco.

A.R.: Ayyy será?

A.R.: Le viste cara al min de preocupación

A.N.M.: Pues ella (la viceministra) salió llorando.

A.R.: Ay juepucha.

A.R.: Como si no tuviéramos problemas.

A.N.M.: Pues por eso mismo… creo que ella ve ese monstruo venir.

El ministro estaba preocupado, según las conversaciones, e iba dejando de lado sus compromisos laborales. Así lo planteó Martínez el 29 de julio de 2024: “Que estrés, desde la semana pasada está así… ya no atiende por pensar en el proceso y los abogados, y las pruebas… etc, con Jennifer le habíamos dicho a los abogados que nos pidieran a nosotras las cosas y así él podía concentrarse en el ministerio, pero no…”.

La secretaria privada Martínez recibía los requerimientos judiciales que ya se estaban surtiendo. Por ejemplo, uno del despacho del magistrado Misael Rodríguez que las pone en alerta y lo califican como “desesperante” y “desgaste”. Al mismo tiempo, el ministro Bonilla vivía su propio caos; Martínez comentó: “Hoy me dio pesar con el ministro, me dijo “esto me está pegando duro””.

El exministro Luis Fernando Velasco, detenido por el saqueo a la UNGRD, también habría asistido al “cónclave”. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Llegó la Corte Suprema”

El 14 de abril de 2024 ambas mujeres se muestran preocupadas por la acción de la justicia.

A.N.M.: Llegaron de la Corte Suprema.

A.R.: Dios santísimo, y a qué?

A.R.: Qué susto.

A.N.M.: Llegó la Corte Suprema.

A.N.M.: Que a hacer una diligencia de inspección a todo el ministerio

A.R.: Me muero.

A.N.M.: Pues es que ellos pidieron el listado de todos los asesores

A.N.M.: Te acuerdas? Me muero del susto

El 15 de noviembre de 2024, Martínez dijo: “Casi me muero… esa gente armó una megapelícula de James Bond”. También arremetió en ese momento contra los investigadores que fueron a hacer diligencias en el ministerio.

“Diego Rivera (subdirector jurídico) sí me decía que esa gente decía que nosotros teníamos las cámaras “amañadas” para que no captaran los movimientos de esas “visitas”… qué tal los desgraciados”, se lee en el mensaje de Martínez.

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Para noviembre de 2024, las dos funcionarias hablaban de una eventual renuncia de Bonilla.

A.R.: Ayer lo vi como muy angustiado, diciéndome que mucha gente le estaba diciendo que renunciara.

A.R.: Que blogs, en twitter.

A.N.M.: En serio? Uy no… eso sí no puede ser.

A.N.M.: En este momento lo necesitamos como ministro.

A.R.: Total. Yo le dije que no, que eso era normal, que internet estaba lleno de odios y gente sin oficio.

A.R.: Pero toca apoyarlo mucho, al final está viejito y con esto da susto

A.N.M.: Sí, exacto.

Como se lee en los mensajes, una de las prioridades era articular las versiones ante la justicia. En especial luego de que la exasesora María Alejandra Benavides prendió el ventilador y se convirtió en testigo estrella. En las conversaciones se habla de un encuentro en ese sentido.

El testimonio de la exasesora María Alejandra Benavides ha sido clave para revelar la corrupción, al punto que el exministro Ricardo Bonilla convocó una reunión para coordinar una versión y responder a los señalamientos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Martínez, el primero de diciembre de 2024, envió un mensaje para citación del “comité directivo, porque el ministro envió unos puntos que quiere tratar ahorita, y pues creo que sí es importante que estés”. Enseguida, envió una agenda con siete puntos a tratar en la reunión.

Llama la atención el tercero, denominado así: “Versión María B”. Ramírez pregunta de qué se trata y la respuesta es clara: “Dijo versión María Alejandra, por eso me parece importante que estés”.

El 2 de diciembre de 2024, Bonilla fue a la Casa de Nariño a tratar de reunirse con el presidente Gustavo Petro para definir su continuidad en el cargo. Al parecer, el encuentro se frustró y el entonces funcionario fue atendido por Laura Sarabia.

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A.N.M.: Con qué cara ves al min.

A.R.: No tan buena cara.

A.R.: No entiendo, será que no pudo hablar con el presidente.

A.N.M.: Yo creería que no, porque no se demoró mucho.

A.N.M.: Espero que Sarabia le haya dicho… “Vaya, piénselo mejor, aguante un poquito. No me vaya a dejar ese bollo ahorita, no tengo a quién nombrar”.

A.R.: Jajajajajajaja

Las funcionarias pasaban de la risa a la preocupación y luego culpaban de nuevo a la prensa por informar del escándalo. Así ocurrió en varias oportunidades con SEMANA. La secretaria privada del ministro envió a su interlocutora un link de una nota de este medio titulada “Así se movía en secreto la información de la presunta compra de congresistas por parte del Gobierno”. Ramírez contestó: “Qué pereza eso”.

Ramírez afirmó: “Sí, leí la noticia, todo súper malintencionado”. La respuesta de Martínez fue: “Tremendo pero es que además… Semana”.

En los chats se lee la angustia de las funcionarias cuando las buscan desde la Fiscalía para escuchar su versión de los hechos. El Ministerio de Hacienda sería el corazón de la trama corrupta, los registros de ingresos de los investigados son parte de las pruebas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Que plaga este Congreso”

Las funcionarias buscaban mantener la calma sabiendo que venían más escándalos del gobierno, como ha ocurrido. El 4 de diciembre de 2024, con ironía, Martínez dijo: “Ufff esperar que salgan más escándalos”. Ramírez le respondió: “Será. Que llegue Navidad, jajajajaja”.

Ese mismo día Andrea Ramírez envió otro link de noticias con el mensaje “no aguantó el jefe”. Se trataba de la renuncia de Ricardo Bonilla al cargo de ministro de Hacienda. Martínez le contestó que su jefe se había ido a reunir con los abogados.

A.N.M.: (Comparte la carta de renuncia)

A.N.M.: Lo veía muy atormentado, casi avergonzado. Ya no quería ver a nadie.

A.R.: Sí, lo entiendo.

A.R.: Y tú cómo estás?

A.N.M.: Pues muy aburrida… preocupada por él sobre todo, por lo que le espera.

A.N.M.: Esto está todo mal… fatal… que plaga este Congreso.

Horas más tarde, las funcionarias hablan del nombramiento del viceministro Diego Guevara como ministro de Hacienda. En ese momento Andrea Ramírez, en tono de mofa, contó que la llamaron de SEMANA. Martínez respondió: “En serio, se dan garra”. Claramente, Ramírez no respondió las preguntas del periodista y solo advirtió: “Qué pereza, mañana salgo que no respondí el teléfono jajaja”.

Ante la justicia, Ramírez ha tenido que dar las explicaciones por la presunta repartija de contratos.

El 6 de diciembre de 2024, la Corte buscó a Ramírez y recaudó en su casa pruebas como la matriz de contratos en el Invías, otro escándalo naciente de corrupción que fue revelado por SEMANA. También, al parecer, estaban recaudando más pruebas contra Andrés Calle, detenido por el saqueo a la UNGRD.

Las funcionarias, en su conversaciones, califican al expresidente de la Cámara Andrés Calle como un extorsionista. Condicionaba el trámite de leyes a ‘favores’ del Gobierno. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

A.R.: Me van a venir a pedir información y dije que en mi casa. Vienen a las 4

A.N.M.: De la Corte.

(…)

A.N.M.: Ay Diosito que todo salga bien.

A.R.: Porque es que tengo que estar para la diligencia. Que viene acá.

A.N.M.: Vienen por lo de Urrá.

A.N.M.: Es por la denuncia caso de Urrá, quieren revisar quién denunció y qué otras denuncias hay (mensaje reenviado).

A.N.M.: A mí me llamaron dizque de la Corte, el 29 de diciembre, un señor me dijo que me iban a citar a dar declaración, pero no me han enviado el correo

A.R.: A mí el 30 de la Fiscalía, que era urgente. De la novena delegada.

(…)

A.R.: A mí me dijo que era indiciada.

A.R.: Y casi me muero.

A.R.: Les dije que mi abogado estaba fuera del país.

A.N.M.: Yo le dije que iba a salir fuera del país… entonces me dijo que él hablaba con la juez para que hicieran algo virtual.

El 14 de enero de 2025, de forma simultánea, les llegó el correo. Ramírez y Martínez fueron citadas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Las dos estaban buscando la forma de evitar tener que ir a dar una declaración presencial y planteaban hacerlo de forma virtual.