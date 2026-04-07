Avanza proceso contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD. Fiscalía radica acusación

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

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En un documento fechado este martes, 7 de abril, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Fernando Sandoval Vargas, notificó el trámite que avanza en medio del juicio contra los dos altos exfuncionarios del Gobierno Petro que terminaron enredados en uno de los mayores escándalos de corrupción de este cuatrenio.

La notificación del fiscal Sandoval Vargas precisa: “Dentro del término previsto, el suscrito fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presenta escrito de acusación que se formula en contra de los ciudadanos Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y Crédito Público, y Luis Fernando Velasco Cháves, exministro del Interior”.

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Los exministros del Gobierno Petro fueron enviados a la cárcel por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Fiscalía los imputó por los millonarios desvíos de contratos para infraestructura, obra e intervención que administraba en ese momento la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Por eso, el fiscal once delegado ante la Corte también le hizo llegar a la Corte: “Se adjunta el acta de audiencia de formulación de imputación realizada el 1 de diciembre de 2025, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en contra de los procesados de la referencia, en dos (2) folios y un DVD en un (1) folio”.

La exasesora de MinHacienda, María Alejandra Benavides, fue una de las principales testigos contra Ricardo Bonilla y los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público, entre ellos, Wadith Manzur. Foto: Suministro

La justicia expuso en su momento que los entonces ministros habrían utilizado sus cargos para generar el direccionamientos de los recursos públicos, pues se presentó una “división de tareas” para lograr los fines de la “empresa criminal” que, supuestamente, se confirmó para comprar la conciencia de congresistas para que votaran favorablemente los proyectos y las iniciativas que presentaba el Gobierno ante el legislativo.

Hay que recordar que por este caso irán a juicio los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Julián Peinado. Manzur y Manrique actualmente están tras las rejas por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Este caso que salpica a los exministros también relaciona al congresista Julio Elías Chagui y a la senadora Martha Peralta, quienes son investigados por la Sala de Instrucción de ese alto tribunal.

En las próximas horas se conocerá al magistrado de la Sala de Primera Instancia que por reparto liderará el proceso contra Velasco y Bonilla en la Corte Suprema de Justicia.