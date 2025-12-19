CONFIDENCIALES

¿Quién dio la orden en el entramado corrupto de la UNGRD?

La Corte decidirá a comienzos de 2026 si llama a juicio a los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público vinculados en este proceso.

Redacción Confidenciales
20 de diciembre de 2025, 4:59 a. m.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: SEMANA

Mientras los exministros del Interior Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla están privados de su libertad, tras la medida de aseguramiento por el escándalo de la UNGRD, las autoridades siguen indagando quién dio la orden en esa trama corrupta y hasta dónde llega la responsabilidad del alto Gobierno. ¿Los ministros actuaron solos?

Legalizan las capturas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La Corte decidirá a comienzos de 2026 si llama a juicio a los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público vinculados en este proceso. En el radar de la Corte también están otros excongresistas, mientras que la Fiscalía examina a contratistas y particulares involucrados en este entramado que han pasado de agache.

¿Quién dio la orden en el entramado corrupto de la UNGRD?

