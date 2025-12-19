Detención de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla genera revuelo político: “Juran ser inocentes… como si los contratos se desviaran solos”

Hay revuelo político en el Gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que se conociera la medida de aseguramiento contra sus exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La magistrada Aura Alexandra Romero Baquero dejó en firme su decisión de enviar a los dos exfuncionarios a un centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Detienen al exministro Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Varios políticos del país han reaccionado a este panorama judicial, mientras que Petro salió en defensa de Bonilla tras la audiencia de más de diez horas, que se llevó a cabo el jueves 18 de diciembre.

“Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el Ministerio y esa fue su ingenuidad”, dijo el presidente.

Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla Foto: SEMANA

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, fue una de las primeras en reaccionar a la detención de los exministros emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.

“Ese es el resultado de hacer lo que sea para lograr los objetivos. Lo que es incorrecto es incorrecto, aunque todos lo hagan… los señalan de comprar congresistas para sacar adelante las reformas de este Gobierno corrupto. Siempre será mejor perder con decencia que ganar haciendo porquerías. En todo caso, están perdiendo, esta vez, su libertad. ¡La decencia es innegociable!”, mencionó la periodista.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también se pronunció en su cuenta personal de X sobre esta decisión: “¡Justicia! Aunque a Petro no le importen las leyes ni la Constitución, no están por encima del Estado de derecho”.

Wilson Ruiz Orejuela, candidato al Senado, también dio su punto de vista sobre esta situación y envió un mensaje directo a la Fiscalía General de la Nación: “Bonilla y Velasco juran ser inocentes… como si los contratos se desviaran solos. La Fiscalía debe actuar con contundencia: no puede haber justicia mientras los corruptos sigan libres. A los criminales hay que investigarlos, juzgarlos y encarcelarlos. Salvemos a Colombia de la miseria que dejó este desgobierno”, afirmó.La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, salió en defensa de su excompañero de gabinete, Bonilla: “No, no dudo de su buena fe, y espero que lo pueda demostrar en el proceso penal. Superará esta prueba”.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que aún quedan más exfuncionarios del Gobierno salpicados por este caso y hasta habló de una “estructura criminal” que estaría operando al interior del Ejecutivo colombiano.

“Faltan varios exministros de Hacienda y del Interior. La estructura criminal para el desvío de recursos públicos desde el Ministerio de Hacienda, en efecto, data de hace años, y una de las testigos que conoce toda la información es Andrea Ramírez, llevada al Ministerio por Mauricio Cárdenas y funcionaria también de Ricardo Bonilla. Andrea debe contarle al país todo lo que sabe”, puntualizó Reyes.

Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes, también cuestionó que ya sean varios los exfuncionarios del Gobierno Petro que están tras las rejas. “Carlos Ramón González, prófugo; Cesar Manrique, en la cárcel; Ricardo Bonilla, en la cárcel; Luis Fernando Velasco, en la cárcel; Sandra Ortiz, en la cárcel; Olmedo López, en la cárcel; Sneyder Pinilla, en la cárcel. Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal ‘menos Petro’”, escribió Briceño.

El partido Cambio Radical recordó que los recursos de la UNGRD terminaron en manos de congresistas, quienes ahora son señalados de haber beneficiado al Gobierno en los debates. “¿Cuándo caerá quién dio la orden?”, cuestionó la colectividad.

Velasco y Bonilla quedaron vinculados al caso por el presunto desvío de recursos de esa entidad, destinados a llevar agua potable en carrotanques a comunidades de La Guajira, pero que habrían terminado en manos de políticos.