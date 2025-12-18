Política

“Es inocente en mi conciencia”: Gustavo Petro defiende al exministro Ricardo Bonilla tras ser enviado a prisión

El presidente Petro se pronunció tras el envío a la cárcel de su exministro de Hacienda por su presunta participación en entramado de corrupción.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 9:45 p. m.
Ricardo Bonilla y Gustavo Petro.
Ricardo Bonilla y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que la justicia ordenara su reclusión en un establecimiento carcelario por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo objetivo habría sido comprar los votos de congresistas.

En una publicación en su cuenta de X, Petro manifestó que Bonilla es doctor en economía, profesor de profesión y reiteró su confianza: “Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el Ministerio y esa fue su ingenuidad”.

El demoledor testimonio de María Alejandra Benavides que llevará a la cárcel a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La versión de Petro es que su exfuncionario “ha sido extorsionado y es víctima”, y agregó: “Sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo (López) de la UNGRD por corrupto”.

Petro también cuestionó a la justicia: “Mientras los cupos parlamentarios de contratación fueron denunciados por mí y eran centenares, la Fiscalía nunca capturó a ninguno de sus responsables en años pasados. En todos los gobiernos anteriores los usaron. Cuando yo mismo anulé que se siguieran promoviendo en mi Gobierno, entonces ahí sí hay presos”.

Política

Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a la cárcel: “Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal”

Política

Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

Política

Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes

Política

Miguel Polo Polo responde a comentario de María Fernanda Cabal sobre la deslealtad: “La gratitud no puede ser eterna”

Política

Daniel Palacios aceptó invitación para hacer parte de la Gran Consulta por Colombia: “Creo en la unidad”

Política

Abelardo de la Espriella denunció que Gustavo Petro lo sigue “perfilando” de paramilitar: “Sé que diste la orden a contrainteligencia”

Política

La pelea entre el Partido de la U y el presidente de la Cámara no termina: la colectividad insiste en que no lo desvincula hasta que renuncie a su curul

Confidenciales

“Yo conozco a Ricardo Bonilla, sé que es ingenuo”: presidente Petro, tras decisión de llevarlo a la cárcel por corrupción en UNGRD

Macroeconomía

Graves denuncias del presidente Gustavo Petro sobre red criminal que facilita el contrabando: “Hay bandas enquistadas en la Dian”

Nación

Armando Benedetti no irá a la cárcel por la investigación sobre la compra de lujosa mansión en Atlántico

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Petro concluyó: “Es mi Presidencia la que acabó con los cupos corruptos de parlamentarios en el presupuesto nacional”.

El presidente no fue el único que salió en defensa de Bonilla, también sus excompañeros de gabinete, como la exministra de Ambiente, Susana Muhamad: “Es un gran ser humano, y en este momento duro frente a la justicia, lo acompaño como persona, como colega que fuimos de Gobierno, y como profesor que nos enseñó tanto de la economía de este país. Yo no dudo de su buena fe, y espero que lo pueda demostrar en el proceso penal. Superará esta prueba”.

Tribunal ordena la captura inmediata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El jefe de Estado no se pronunció sobre Luis Fernando Velasco, su exministro del Interior, que también fue enviado a la cárcel este jueves por las mismas acusaciones. Además de ellos, en prisión se encuentran la exconsejera de las regiones, Sandra Ortiz; y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.

Las detenciones de Velasco y Bonilla generaron una tormenta política en Colombia. Varios sectores han cuestionado fuertemente al Gobierno Petro y han solicitado a las autoridades que avancen en las investigaciones para que todos los presuntos participantes de este entramado de corrupción estén detrás de las rejas.

Mas de Política

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a la cárcel: “Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal”

Ricardo Bonilla, Gustavo Petro

“Es inocente en mi conciencia”: Gustavo Petro defiende al exministro Ricardo Bonilla tras ser enviado a prisión

Nicolás Maduro y Gustavo Petro

Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes

Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.

Miguel Polo Polo responde a comentario de María Fernanda Cabal sobre la deslealtad: “La gratitud no puede ser eterna”

Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios

Daniel Palacios aceptó invitación para hacer parte de la Gran Consulta por Colombia: “Creo en la unidad”

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella denunció que Gustavo Petro lo sigue “perfilando” de paramilitar: “Sé que diste la orden a contrainteligencia”

Justicia exige decisión sobre el aval de Julián López.

La pelea entre el Partido de la U y el presidente de la Cámara no termina: la colectividad insiste en que no lo desvincula hasta que renuncie a su curul

María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe y Paloma Valencia.

Álvaro Uribe respondió a María Fernanda Cabal, quien duda de la encuesta que ganó Paloma Valencia. ¿Se avecina un distanciamiento?

Semana por Colombia

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Andrés Beltrán, será candidato al Senado por el movimiento de Abelardo de la Espriella; ¿está o no inhabilitado?

Noticias Destacadas