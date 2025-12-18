El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que la justicia ordenara su reclusión en un establecimiento carcelario por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo objetivo habría sido comprar los votos de congresistas.

En una publicación en su cuenta de X, Petro manifestó que Bonilla es doctor en economía, profesor de profesión y reiteró su confianza: “Lo conozco de años y sé que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el Ministerio y esa fue su ingenuidad”.

El demoledor testimonio de María Alejandra Benavides que llevará a la cárcel a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La versión de Petro es que su exfuncionario “ha sido extorsionado y es víctima”, y agregó: “Sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo (López) de la UNGRD por corrupto”.

Petro también cuestionó a la justicia: “Mientras los cupos parlamentarios de contratación fueron denunciados por mí y eran centenares, la Fiscalía nunca capturó a ninguno de sus responsables en años pasados. En todos los gobiernos anteriores los usaron. Cuando yo mismo anulé que se siguieran promoviendo en mi Gobierno, entonces ahí sí hay presos”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Petro concluyó: “Es mi Presidencia la que acabó con los cupos corruptos de parlamentarios en el presupuesto nacional”.

El presidente no fue el único que salió en defensa de Bonilla, también sus excompañeros de gabinete, como la exministra de Ambiente, Susana Muhamad: “Es un gran ser humano, y en este momento duro frente a la justicia, lo acompaño como persona, como colega que fuimos de Gobierno, y como profesor que nos enseñó tanto de la economía de este país. Yo no dudo de su buena fe, y espero que lo pueda demostrar en el proceso penal. Superará esta prueba”.

Tribunal ordena la captura inmediata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El jefe de Estado no se pronunció sobre Luis Fernando Velasco, su exministro del Interior, que también fue enviado a la cárcel este jueves por las mismas acusaciones. Además de ellos, en prisión se encuentran la exconsejera de las regiones, Sandra Ortiz; y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López.

Las detenciones de Velasco y Bonilla generaron una tormenta política en Colombia. Varios sectores han cuestionado fuertemente al Gobierno Petro y han solicitado a las autoridades que avancen en las investigaciones para que todos los presuntos participantes de este entramado de corrupción estén detrás de las rejas.