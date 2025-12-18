Judicial
Tribunal ordena la captura inmediata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
Esto después que se emitiera la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día
18 de diciembre de 2025, 5:58 p. m.
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en audiencia en Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá durante el proceso penal por presuntamente direccionar contratos en la UNGRD y el Invías. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento