En la noche de este jueves 18 de diciembre, y tras doce horas de audiencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

La magistrada Aura Alexandra Rosero determinó que los argumentos presentados por los abogados en los respectivos recursos de reposición no tienen vocación de prosperar en este caso.

“Actué estrictamente a lo que dijo la ley”, manifestó la magistrada con función de control garantías al señalar que pese a que en un principio se pidió una detención domiciliaria la gravedad de la conducta que motivó la investigación la llevó a tomar la decisión más drástica y ordenar la medida de aseguramiento en centro intramural.

En su decisión judicial, la magistrada rechazó los señalamientos que indicaban que se había extralimitado en su decisión y que incluso había “vendido” la resolución de la medida de aseguramiento.

“Esas son afirmaciones muy graves y más en un país como este”, precisó la magistrada Rosero al advertir que se esforzó para que la decisión fuera lo más clara posible y se entendieran los alcances de la misma.

Para la magistrada, los dos exministros representan un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta la gravedad de las conductas endilgadas que afectaron los bienes del Estado.

Igualmente, existe un grave riesgo para la integridad del proceso penal, puesto que los procesados cuentan con los recursos y contactos para salir del país.

Pese a que señaló que no es fácil tomar una decisión de esta magnitud, su actuar cuenta con lo que dice la ley y la Constitución para proteger a la comunidad.

“Librar orden de captura en contra de los ciudadanos Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González con el fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento aquí decretada… disponer que una vez se haga efectiva la captura por conducto de la secretaría del Tribunal se comunique la presente decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Inpec”, advierte la decisión.

Finalmente, aseveró que los cuestionamientos sobre la credibilidad del exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, no vienen al caso, puesto que existen otros soportes probatorios.

En el caso del exministro Luis Fernando Velasco y sus cuestionamientos, la magistrada advirtió que no fue una decisión motivada por “actos políticos”.