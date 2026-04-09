Caso UNGRD: investigarán a los fiscales por demoras en el escrito de acusación contra Ricardo Bonilla

Una decisión causó polémica en el país: la orden de libertad en favor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, investigado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El problema no son los derechos que asisten al exfuncionario de defenderse en libertad, sino las presuntas omisiones de la Fiscalía General de la Nación.

Ricardo Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos. Los fiscales a cargo del proceso, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, tenían 120 días para radicar el escrito de acusación en contra del exministro de Hacienda y no lo hicieron. Por tanto, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que los argumentos de la defensa eran válidos.

Como se trataría de una falta disciplinaria, que dos fiscales de amplia experiencia y con un equipo numeroso de investigadores y asistentes dejaran vencer los términos para presentar el escrito de acusación, la Comisión de Disciplina Judicial dio apertura a una indagación preliminar para determinar las responsabilidades del caso.

“La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria, en razón al conocimiento que se obtuvo a través de los medios de comunicación, de hechos relacionados con la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla dentro del proceso penal que se sigue en su contra por un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, advierte la Comisión en un comunicado.

Como los dos fiscales tienen un cargo de delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Disciplina Judicial advierte que le corresponde a esa instancia adelantar todas las investigaciones disciplinarias que correspondan, particularmente en lo referente al vencimiento de términos, evitable con la presentación del escrito de acusación a tiempo.

El Tribunal Superior de Bogotá dio orden de captura al exministro Ricardo Bonilla. Foto: Colprensa

“A lo cual fue decretada, al parecer, por demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la investigación, con la cual se busca establecer si ello constituye, o no, falta disciplinaria, y dada la calidad y jerarquía de los fiscales, corresponde a esta Corporación adelantar directamente las averiguaciones correspondientes”, dijo la Comisión.

El escrito de acusación se presentó solo unas horas antes de la audiencia en la que la defensa de Ricardo Bonilla explicó las razones de por qué debería quedar en libertad y de cómo la Fiscalía no había presentado el documento ante la Corte Suprema de Justicia en el tiempo que exige la ley.