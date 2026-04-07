Gustavo Petro reaccionó a la libertad de su exministro Ricardo Bonilla por el escándalo de la UNGRD: este es el mensaje

Tras la determinación que adoptó una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá de otorgarle la libertad a uno de los exministros del Gobierno del mandatario Gustavo Petro, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el jefe de Estado se pronunció.

Se trata del caso puntual del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien permanecía preso por el caso del saqueo de la UNGRD. El presidente Petro reaccionó a través de su cuenta personal de X.

Exministro Ricardo Bonilla, investigado por saqueo de la UNGRD, queda en libertad. Tribunal de Bogotá tomó la decisión

“Toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla, que se podrá defender en libertad”,

En otro mensaje que publicó Petro, en el que pedía su libertad inmediata, lo calificó como un “preso político”: “El profesor de economía, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de mi gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político; también es un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición”.

“Exijo la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla, y pido a todos los organismos de Derecho Internacional su protección inmediata”, recalcó el mandatario colombiano.

Sobre el argumento de la libertad a Bonilla, la Fiscalía tenía términos legales para presentar ante la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el exministro Bonilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Pero, según detalló la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Isabel Álvarez Fernández, en la audiencia, la norma en principio da 60 días para presentar la acusación, pero, en este caso, al tratarse de tres delitos y un tema de connotación nacional, se amplía el plazo a 120 días. Sin embargo, la Fiscalía no cumplió ninguno.

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Por último, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en la Corte Suprema de Justicia, en contra del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción en la UNGRD.