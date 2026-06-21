Ante una jornada decisiva para Colombia en el marco de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo 21 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó un mensaje contundente durante el acto de apertura de urnas de la segunda vuelta, dirigido a la ciudadanía y a los candidatos que compiten por la Presidencia.

“Yo tengo tres mensajes breves. El primero es que los colombianos salgan a votar temprano y de manera masiva, para que la participación de hoy sea histórica. Esa es la mejor respuesta y el mejor mensaje frente a los violentos y a quienes intentan afectar la democracia“, señaló en el acto de apertura de las elecciones en segunda vuelta.

Hoy Colombia elige nuevo presidente. Desde la Plaza de Bolívar, quiero dar tres mensajes:



1. Votemos masivamente. El voto no solo es un derecho, sino la mejor herramienta que tenemos contra los violentos o quienes quieren afectar nuestro sistema democrático.

2. ⁠Respetemos el… pic.twitter.com/YwICBajCBk — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 21, 2026

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