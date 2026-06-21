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Carlos Fernando Galán lanzó contundente mensaje previo a la jornada electoral: “La mejor respuesta contra los violentos”

El alcalde de Bogotá envió un mensaje a la ciudadanía y a los candidatos que compiten por la Presidencia.

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Redacción Nación
21 de junio de 2026 a las 8:00 a. m.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Esteban Vega

Ante una jornada decisiva para Colombia en el marco de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo 21 de junio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó un mensaje contundente durante el acto de apertura de urnas de la segunda vuelta, dirigido a la ciudadanía y a los candidatos que compiten por la Presidencia.

“Yo tengo tres mensajes breves. El primero es que los colombianos salgan a votar temprano y de manera masiva, para que la participación de hoy sea histórica. Esa es la mejor respuesta y el mejor mensaje frente a los violentos y a quienes intentan afectar la democracia“, señaló en el acto de apertura de las elecciones en segunda vuelta.

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