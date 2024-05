Madre de Sara Sofía Galván, pese a condena por desaparición, insiste en su inocencia y lanza una nueva versión sobre su paradero

Carolina Galván Cuesta reapareció desde la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, donde cumple una condena de 42 años de prisión por la desaparición forzada de su hija, la pequeña Sara Sofía Galván, cuyo paradero se desconoce por completo desde el 28 de enero de 2021. En esta oportunidad dio su versión sobre lo último que supo de la bebé de dos años en entrevista con el programa Los Informantes.

Sin embargo, durante su relato incurrió en constantes y muy notables contradicciones frente a lo sucedido. Primero que todo, insistió en su inocencia, señalando que durante el largo proceso penal que se le adelantó no se le permitió ejercer debidamente su defensa ni se tuvo en cuenta las dificultades que ella tiene y que ya han sido avaladas por expertos.

Todo esto para, acto seguido, entregar versiones confusas y vagas sobre lo que ocurrió en realidad con Sara Sofía, llegando incluso a señalar que la responsabilidad de todo recae sobre Nilson Bladimir Diaz -quien ya fue condenado por esta desaparición-, con quien tenía una relación sentimental y quien fue la última persona en tener contacto con la menor de edad.

“Lo que ocurrió no fue por culpa mía. La responsabilidad que yo tuve no fue porque yo quise, ni porque yo lo hubiera permitido, fue porque no estaba en condición de defenderla, mi vida también corría peligro”, aseguró Carolina Galván durante la entrevista, en la que no dudó en señalar a Díaz de, incluso, abusar sexualmente de la niña. “El man sí la violó por eso la desapareció”.

Sin embargo, reconoció que no se acuerda de muchas cosas que ocurrieron, por lo que no descarta el hecho que hubiera sido drogada o la situación de amenazas e intimidación que viviera la llevara a olvidar todo. Con las contrapreguntas Carolina volvió a lanzar una nueva versión sobre lo que se encontró cuando llegó a la vivienda que compartía con Díaz y varios de sus hijos.

“La niña está desaparecida en este momento. No despertaba, al parecer estaba muerta, pero no sé si estaba dopada. Yo la vi la moví y no despertó (...) Parecía como si estuviera en un estado de coma. Eso fue el miércoles y hasta el viernes fue cuando se la llevó”, aseveró la mujer.

Pese a esto, y ante otra pregunta, Carolina Galván volvió a dar otra versión sobre estos hechos, asegurando que una vez confrontó a Nilson Bladimir, quien le aseguró que había botado el cuerpo de la menor al caño. “Fui y la busqué y no apareció. Miraba por los bordecitos, por si estaba por ahí, pero no. La niña nunca apareció”, sostuvo haciendo referencia a la versión que ha entregado desde que se conoció la desaparición de la niña.

Frente a otra pregunta, reveló que hace poco tuvo conocimiento que Nilson había vendido a la niña a unos “ricachones”, pero no pudo precisar quién le dio esta información ni donde estaría la menor. “Hace poquito me enteré de una versión de que supuestamente a él le pagaron y la adoptaron una familia de ricachones. Que estaba en una finca”.

Durante toda la entrevista, la mujer aseguró que confía en la justicia divina, por lo que ora todas las noches pidiendo por Sara Sofía. “Me mentalicé que esa condena no lo voy a pagar, ¿no? Porque para arriba hay un Dios que para abajo ve. Muchas personas, aunque me quieran pisotear y quieran hacerme la vida imposible el daño no me lo están causando a mí, porque entre más me quieran pisotear y quieren hacerme la vida imposible más bendiciones voy a tener”.

Tras responder dos derechos de petición presentados por SEMANA, la Defensa Civil y la Policía Nacional aseguraron que los operativos para ubicar a la menor se encuentran suspendidos, pues no se ha recibido una orden del fiscal que lleva el caso.