Promulgan Ley Sara Sofía para tener registro en el país de menores extraviados

La Presidencia de la República promulgó la Ley Sara Sofía que recientemente fue aprobada en el Congreso y con la que se implementará un sistema de información para denunciar a los menores de edad extraviados en el país.

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El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y autor de esa iniciativa destacó ese hecho. “Nos alegra profundamente que Colombia y el Gobierno haya sancionado esta ley tan importante sin ninguna objeción, hoy los niños van a ser protegidos”, celebró Chacón.

El congresista explicó que la ley establece que los ciudadanos podrán conocer en su teléfono celular información relacionada a menores extraviados en el país.

“Posterior a la sanción de la ley, que el ICBF y la Policía Nacional atiendan las instrucciones de la norma y puedan, de manera inmediata, alertar en los teléfonos de los colombianos cuando un padre, un cuidador, o el propio ICBF avise del extravío de un menor en Colombia”, afirmó el senador.

El senador Alejandro Carlos Chacón explicó los alcances de la iniciativa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En ese sentido, en el teléfono de los colombianos, sin importar el operador, llegará la información del menor extraviado para que se pueda ubicar rápidamente.

“Todos los días, todas las semanas, conocemos la pérdida de los menores en Colombia sin que nada se hubiera hecho. Nos complace que antes de irnos del Congreso otra nueva ley de nosotros se haga realidad para el beneficio de los colombianos, especialmente, de los menores en Colombia”, señaló.

Chacón explicó que desde que la Corte Constitucional avaló esta ley se estaban adelantando los trámites para que esta norma se volviera realidad.

El Congreso había aprobado el proyecto. Foto: Colprensa

El senador recordó que el nombre de la ley es un homenaje al caso de la menor Sara Sofía Galván, quien se reportó como desaparecida y nunca se encontró. Sobre su caso, se han dado múltiples versiones y su madre hoy se encuentra detenida por esos hechos.

“Esta ley va a permitir que una madre, que inmediatamente pierda a su hijo, pueda entregar los datos, la información y autorizarla para que la tengamos con la posibilidad de que no solo el Estado, como tiene la obligación de buscarla la Policía, sino que todos los colombianos seamos útiles en la búsqueda de los menores”, afirmó.

Chacón dijo que actualmente podría haber un subregistro sobre los menores reportados como desaparecidos, pero que con esta ley, precisamente, se busca que pueda haber mayor control sobre esos casos. “Para que tengamos cifras exactas, porque hoy no las tienen los colombianos”, mencionó.