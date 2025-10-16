Abogada de Betsy Liliana González, ex de Diomedes Díaz, habló de polémicos audios y reveló por qué Dayana Jaimes le tendría miedo

Lily Díaz y Dayana Jaimes volvieron a captar la atención en redes sociales luego de reavivar el conflicto que protagonizaron meses atrás. Ambas estuvieron vinculadas sentimentalmente con Evelio Escorcia, exesposo de la hija del fallecido cantante Diomedes Díaz, situación que generó polémica desde comienzos de año.

El enfrentamiento tomó fuerza cuando Lily Díaz expuso un mensaje ofensivo que, según ella, provenía de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. En dicho audio, la comunicadora la habría insultado con expresiones despectivas.

Ante la controversia, Lily decidió dar su versión mediante un video, donde afirmó que los audios reflejaban la verdadera actitud de Dayana. Además, pidió respeto por su proceso personal y aseguró que actualmente su prioridad es el bienestar de sus hijos tras su separación de Escorcia.

Sin embargo, esto desencadenó que Betsy Liliana González, madre de Lily Díaz y expareja de Diomedes Díaz, arremetiera contra la comunicadora. La doctora envió algunos audios, donde defendió a su hija y mencionó a una mujer que pondría a ‘temblar’ a la viuda de Martín Elías.

“Ahora quieren amedrentar a Lilianita con mis audios, pero yo siempre he dicho: haz lo que se te dé la gana. Aquí tenemos un pool de abogados, y la principal es Wendy Herrera, a quien le tienen miedo porque la conocen, saben quién es y de lo que es capaz de hacer”, se escucha en el audio, al mencionar a Wendy Herrera, una de las abogadas más comentadas del país.

No obstante, en entrevista con Rafael Poveda para Más allá del silencio, la representante legal habló y contó un poco de su vínculo con la expareja del Cacique de La junta.

En la charla, Herrera revivió el día en el que se enteró de esta polémica, afirmó que su clienta no le había consultado y actuó bajo el impulso. En su relato, indicó cómo fueron las palabras que cruzaron, agradeciéndole la recomendación que hizo pública.

“Le dije que, ¿por qué no me había mandado las cosas? Me dijo que me llamó para eso, para que revisara. De ahí se desenfrenó Colombia, ella es única y no tiene réplica”, comentó.

“Le dije a mi secretaria que, por favor, me colocaran los audios. Ahí llamé y le dije que esos audios estaban en toda Colombia, a lo que ella respondió que no le importaba. A ella hay que saberle llegar, hablarle con calma y entender de dónde viene su fuerza. Hay que tratar de sobrellevarla. Es una mujer con carácter, pero también con corazón”, relató, a lo que agregó: “La llamé y le dije que lo único que me gustó fue la recomendación. Te lo agradezco, porque un amigo o cliente te recomiende de esa forma es porque tiene el conocimiento”.

En cuanto a los detalles del caso, que se manejará en el ámbito judicial, Wendy Herrera reafirmó que no podía hablar al respecto, llevándolo todo con cuidado y precisión.

“Como abogada defensora, estoy supeditada al decoro y a la defensa técnica. No tomo partido, me limito a hacer mi trabajo con ética y profesionalismo”, comentó.

¿Por qué le tendría miedo Dayana Jaimes a Wendy Herrera?

Basándose en el audio que envió González, en el que asegura que la periodista le tenía miedo a la abogada, Rafael Poveda indagó por qué Wendy Herrera tenía esta fama.

La representante legal, sin referirse directamente a Dayana Jaimes, mencionó que esta imagen la habría adoptado por sus resultados legales, pues era pasional y entregada a la labor. Su determinación y estilo le habrían ayudado, lo que le ha permitido un amplio recorrido.