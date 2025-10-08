Betsy Liliana, ex de Diomedes Díaz, se fue en contra de Dayana Jaimes y dio fuerte alerta: “A dejarte sin pelo”

Una fuerte polémica se generó este miércoles, 8 de octubre, en redes sociales luego de que meses atrás se expusiera una supuesta infidelidad a Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz; por parte de su esposo, su Evelio Escorcia.

En las imágenes que se publicaron en internet, se afirma que el hombre habría tenido una relación extramatrimonial con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías.

El tema se retomó luego de que la hija del ‘Cacique de la Junta’ expusiera fuertes mensajes por parte de Dayana, las cuales generaron indignación.

Dayana Jaimes y Lily Díaz se vieron involucradas en una polémica. | Foto: Instagram @dayanajaimes55 - @lilydiazg / Montaje SEMANA

Ante esto, Betsy Liliana, madre de Lily Díaz, se pronunció al respecto y se mostró molesta por la situación:

“Dayana Jaimes, te habla la gran Betsy Liliana, la mamá de Lilianita, la persona con la que tú te estás metiendo en las redes sociales. Y quiero que sepas que tú tienes más cara que espalda. Mi hija te abrió las puertas de su casa y vas y le pagas de esta manera, cul*#@dote al marido y ¿vienes a hablar de versículos de la Biblia?“, mencionó en los primeros segundos de un audio.

En medio de una notable molestia, la expareja del intérprete de Sin medir distancias y Tú eres la reina, afirmó que antes de que Dayana Jaimes iniciara su relación oficial con Martín Elías, hizo parte de un triángulo amoroso con el cantante y su expareja.

“Recuerda que si bien, eres la viuda de Martín Elías, antes fuiste la moza, porque también le quitaste el marido a Caya Barón, ¿te lo recuerdo? ¿ya se te olvidó?”.

Por otro lado, dejó en claro que su hija Liliana no se va a comparar con ella, pues acaba de dar a luz a sus gemelos, fruto del amor que vive hoy en día y se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos.

Mencionó que no le preocupa que Dayana Jaimes tome medidas legales en contra de su familia, pues están preparados para responder de manera contundente en compañía de su equipo de abogados.

“Cuidadito y te sigues metiendo con mi hija, porque ella tiene quien la defienda. Métete conmigo. Por eso es que yo no hago ni un mal comentario en las redes de nadie, porque yo no hablo de nadie. Cuando uno tiene rabo de paja, uno no se acerca a la candela y yo santa no soy, pero yo tampoco salgo a hablar versículos de la Biblia, como lo haces tú y te cule*# a medio mundo, hiju*$5#@ y marido ajeno a cada hogar”.

Agregó: “¿Ahora quieres venir a amedrentar a Lilianita con el cuentecito de la denuncia? Haga lo que le dé la gana, que aquí lo que tenemos son abogados y la principal que es Wendy Herrera. Te doy el nombre a la que le tienes miedo porque tú la conoces. Tú bien sabes quién es y sabes también de lo que es capaz de hacer”, mencionó.