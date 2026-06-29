Armada halló el jet ski, pero continúa la búsqueda de Luciana Dangond y Jerónimo Ibarra, jóvenes desaparecidos en Barú, Cartagena

Dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos desde la tarde de este domingo, 28 de junio, cuando salieron a bordo de una moto acuática en la bahía de Barbacoas, en Barú, zona insular de Cartagena en Bolívar.

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Se trata de Luciana Dangond Farah, oriunda de Montería, y Jerónimo Ibarra Cavalli, de Cartagena, quienes, según la información suministrada por sus familiares, fueron vistos por última vez sobre las 2:30 de la tarde del domingo 28 de junio.

Tras la desaparición, sus familiares avisaron a las autoridades y la Armada Nacional activó una operación de búsqueda y rescate desde el mar y el aire con el fin de poder ubicar a los jóvenes.

Se conoció que desde la Armada Nacional desplegaron la fragata misilera ARC Almirante Padilla, la Patrullera de Costa ARC Batalla de Cispatá y el buque de desembarco anfibio ARC Golfo de Urabá. A estos medios se suman un avión patrullero marítimo, un helicóptero y cinco unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, que recorren distintos sectores del mar Caribe.

En medio de estas labores, la autoridad marítima dijo que “las capacidades desplegadas permitieron localizar el jet ski sin sus ocupantes en aguas de San Onofre (Sucre)”, lo que hizo que ampliaran la zona donde están adelantando la búsqueda de estos dos jóvenes.

Asimismo, indicaron que los registros se desarrollan mediante cálculos del módulo SAR (Search and Rescue), un sistema especializado de búsqueda y salvamento que permite “ajustar y canalizar los esfuerzos de exploración conforme a los últimos avistamientos, las condiciones meteorológicas y los modelos de corriente de agua”.

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“Se emitió un aviso a los navegantes que se encuentran en la zona para que se sumen a las labores, brindando información de valor que permita dar con el paradero de los dos jóvenes”, dijo la Armada Nacional.

De igual manera, señalaron que la institución naval “no escatimará ningún tipo de esfuerzo para dar con el paradero de los dos jóvenes desaparecidos, al tiempo que invita a la gente de mar a sumarse en las labores a través de la línea 146 o al VHF Marino en el canal 16″.