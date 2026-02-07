Gobernador de Bolívar le pide a Petro que incluya al departamento en nueva emergencia económica: “No vuelva a ser egoísta”

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que su departamento sea incluido en la emergencia económica que declarará por cuenta del frente frío.

En el anuncio, el jefe de Estado le solicitó a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica, con el objetivo de poder atender la emergencia climática.

Ante esto, el mandatario departamental hizo una publicación en su cuenta de X en la que mencionó que varios de sus municipios también se han visto afectados por esta situación.

Por ese motivo, le hizo el llamado a Petro para que Bolívar también esté en esta declaración y se le pueda prestar la ayuda necesaria.

"Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar; tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia", escribió.

El gobernador cerró la publicación diciendo: "Necesitamos su ayuda".