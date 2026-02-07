Confidenciales

Gobernador de Bolívar le pide a Petro que incluya al departamento en nueva emergencia económica: “No vuelva a ser egoísta”

El mandatario departamental aseguró que varios municipios se han visto afectados por la emergencia climática.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
7 de febrero de 2026, 12:46 p. m.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, y el presidente Gustavo Petro.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Gobernación de Bolívar / Foto 2: Presidencia

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que su departamento sea incluido en la emergencia económica que declarará por cuenta del frente frío.

En el anuncio, el jefe de Estado le solicitó a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica, con el objetivo de poder atender la emergencia climática.

Ante esto, el mandatario departamental hizo una publicación en su cuenta de X en la que mencionó que varios de sus municipios también se han visto afectados por esta situación.

Por ese motivo, le hizo el llamado a Petro para que Bolívar también esté en esta declaración y se le pueda prestar la ayuda necesaria.

Confidenciales

En una eventual segunda vuelta, Paloma Valencia perdería contra Iván Cepeda por 8,3 puntos porcentuales, según AtlasIntel

Confidenciales

Un computador, pieza clave para esclarecer el crimen del fiscal Marcelo Pecci

Confidenciales

Magistrado Altus Baquero: claridad de un viaje

Confidenciales

El frío de las llamadas “generalas” en el Centro Democrático

Confidenciales

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, hace una ‘vaca’ para recaudar fondos en su campaña al Senado

Confidenciales

Gustavo Petro y la Lista Clinton: lo que le respondió la Presidencia a SEMANA

Confidenciales

Recusar, recusar y recusar: la estrategia del Gobierno Petro contra los magistrados de la Corte Constitucional

Confidenciales

Los logros del Ejército, ‘in english’

Política

Daniel Quintero contó en vivo quién es el candidato de Petro para las elecciones: “Lo digo con total claridad”

Mundo

Cita en la Casa Blanca: ¿Qué ganó Donald Trump? ¿Qué ofreció Gustavo Petro? Las claves de la reunión

"Presidente, esperamos que el país no vuelva a ser egoísta con Bolívar; tenemos cinco municipios con graves afectaciones y no vemos que se incluya a nuestro departamento en el decreto de emergencia", escribió.

El gobernador cerró la publicación diciendo: "Necesitamos su ayuda".

Más de Confidenciales

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Bolívar le pide a Petro que incluya al departamento en nueva emergencia económica: “No vuelva a ser egoísta”

Paloma Valencia e Iván Cepeda

En una eventual segunda vuelta, Paloma Valencia perdería contra Iván Cepeda por 8,3 puntos porcentuales, según AtlasIntel

Marcelo pecci El asesinado fiscal antimafia de Paraguay.

Un computador, pieza clave para esclarecer el crimen del fiscal Marcelo Pecci

Altus Alejandro Baquero magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Magistrado Altus Baquero: claridad de un viaje

Senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El frío de las llamadas “generalas” en el Centro Democrático

“Alfredo Saade es tan áspero, crudo y cruel como Armando Benedetti”, dice Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro.

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, hace una ‘vaca’ para recaudar fondos en su campaña al Senado

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.

Gustavo Petro y la Lista Clinton: lo que le respondió la Presidencia a SEMANA

Presidente Gustavo Petro.

Recusar, recusar y recusar: la estrategia del Gobierno Petro contra los magistrados de la Corte Constitucional

Las Fuerzas Militares de Colombia cuentan con más de 223.150 miembros activos al servicio del país.

Los logros del Ejército, ‘in english’

Algunas personas compran un inmueble con el objetivo de ofrecerlo en alquiler y así ganar dinero.

¿Qué tan costosos son los arriendos en Bogotá si se hace una comparación con otras ciudades del mundo?

Noticias Destacadas