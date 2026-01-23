Confidenciales

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

El mandatario se pronunció por su cuenta de X.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 6:51 p. m.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, por medio de su cuenta en la red social X, dio a conocer su preocupación por el recorte presupuestal que anunciaron desde el Ministerio de Hacienda con el proyecto que lleva por nombre “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”.

Según la alerta emitida por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda decretó un recorte unilateral de $637.000 millones, correspondiente al 83,61 % de la vigencia futura de 2025, una decisión que pone en serio riesgo la continuidad y ejecución integral de este proyecto de alcance nacional.

“El país viene jugando con el futuro de nuestra región. La falta de recursos para este proyecto pone en riesgo directo a nuestras poblaciones ribereñas. Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos que se encuentran a orillas del Canal del Dique”, manifestó el gobernador Arana Padauí.

