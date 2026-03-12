CÁPSULA

InfiValle mantiene calificación AAA en grado de inversión por octavo año consecutivo

La evaluación de Value and Risk Rating destacó la liquidez, el crecimiento de la cartera, el fortalecimiento patrimonial y el desarrollo de herramientas tecnológicas de la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 3:47 p. m.
Celebración de los 53 años de INFIVALLE. Fotos Raúl Palacios / El Pais.
Celebración de los 53 años de INFIVALLE. Fotos Raúl Palacios / El Pais. Foto: Raúl Palacios

Por octavo año consecutivo, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (InfiValle) mantuvo la calificación AAA para su deuda de largo plazo y VrR 1+ para su deuda de corto plazo, según la más reciente evaluación de la firma Value and Risk Rating S.A.

La calificación respalda la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras y continuar con su actividad de intermediación, así como su gestión técnica, administrativa y financiera. En el análisis se consideraron factores como la liquidez, la capacidad de pago, el crecimiento de la cartera de créditos y el fortalecimiento del patrimonio.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que “estamos muy contentos con la ratificación de la calificación AAA de InfiValle. Este reconocimiento confirma que el Valle del Cauca cuenta con una banca de fomentos sólida, confiable y con los más altos estándares del sector público y del sector financiero para la administración de los recursos. Esta calificación respalda y fortalece el cumplimiento de los planes de desarrollo de nuestros municipios y contribuye al propósito de nuestro gobierno para transformar la vida de los vallecaucanos”.

Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de InfiValle
Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de InfiValle Foto: InfiValle / API

La calificadora también destacó el enfoque de InfiValle en la colocación de créditos de fomento de largo plazo y el desarrollo de herramientas tecnológicas como Infibanca, su plataforma transaccional, e Infipagos, su pasarela de pagos. Estas plataformas contribuyeron a que la entidad superara en 255 % la meta de saldo promedio de depósitos y permitieron incrementar el número de transacciones y el volumen de depósitos en cerca de 73 %.

Cápsulas

Juan Valdez lanza edición limitada junto a Agatha Ruiz de la Prada

Cápsulas

Eurofarma reporta inversión de US$28 millones en iniciativas ambientales y sociales

Cápsulas

Hot Sale 2026 proyecta crecimiento de hasta un 30 % en ventas de comercio electrónico

Cápsulas

Preparación inmediata de bebidas con frutas y verduras se consolida como tendencia asociada a hábitos de alimentación saludable

Cápsulas

Convocatoria abre 100 becas para mujeres en áreas de tecnologías, negocios y educación

Cápsulas

Más de 540 marcas impulsan el negocio de franquicias en Colombia

Cápsulas

Inversión chilena en el sector forestal colombiano supera 120 millones de dólares y proyecta 1.500 empleos

Confidenciales

Infivalle representa al Valle del Cauca y a Colombia en el Encuentro Internacional de Bancos de Desarrollo

Cali

Gobernación del Valle e Infivalle firmaron convenio con el Fondo Nacional de Garantías para fortalecer economía de la región

Confidenciales

Infivalle conquista el mercado nacional: así le fue al Instituto Financiero del Valle en Cartagena

Al cierre de 2025, los activos de Infivalle crecieron 49,77 % y superaron el billón de pesos, impulsados principalmente por el aumento de las reservas, que representan el 41,68 % del patrimonio. La evaluación también destacó certificaciones en gestión de calidad, ciberseguridad y continuidad del negocio, así como la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.

Según la calificadora, la entidad mantiene un perfil de riesgo legal bajo y cuenta con un fondo de contingencias capaz de cubrir 2,89 veces las posibles obligaciones derivadas de procesos judiciales en curso. Con la ratificación de la calificación, InfiValle continúa como financiador de proyectos de infraestructura y programas de inversión social en el Valle del Cauca y la región Pacífico.