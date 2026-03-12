InfiValle mantiene calificación AAA en grado de inversión por octavo año consecutivo

Por octavo año consecutivo, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (InfiValle) mantuvo la calificación AAA para su deuda de largo plazo y VrR 1+ para su deuda de corto plazo, según la más reciente evaluación de la firma Value and Risk Rating S.A.

La calificación respalda la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras y continuar con su actividad de intermediación, así como su gestión técnica, administrativa y financiera. En el análisis se consideraron factores como la liquidez, la capacidad de pago, el crecimiento de la cartera de créditos y el fortalecimiento del patrimonio.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que “estamos muy contentos con la ratificación de la calificación AAA de InfiValle. Este reconocimiento confirma que el Valle del Cauca cuenta con una banca de fomentos sólida, confiable y con los más altos estándares del sector público y del sector financiero para la administración de los recursos. Esta calificación respalda y fortalece el cumplimiento de los planes de desarrollo de nuestros municipios y contribuye al propósito de nuestro gobierno para transformar la vida de los vallecaucanos”.

Giovanny Ramírez Cabrera, gerente de InfiValle Foto: InfiValle / API

La calificadora también destacó el enfoque de InfiValle en la colocación de créditos de fomento de largo plazo y el desarrollo de herramientas tecnológicas como Infibanca, su plataforma transaccional, e Infipagos, su pasarela de pagos. Estas plataformas contribuyeron a que la entidad superara en 255 % la meta de saldo promedio de depósitos y permitieron incrementar el número de transacciones y el volumen de depósitos en cerca de 73 %.

Al cierre de 2025, los activos de Infivalle crecieron 49,77 % y superaron el billón de pesos, impulsados principalmente por el aumento de las reservas, que representan el 41,68 % del patrimonio. La evaluación también destacó certificaciones en gestión de calidad, ciberseguridad y continuidad del negocio, así como la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.

Según la calificadora, la entidad mantiene un perfil de riesgo legal bajo y cuenta con un fondo de contingencias capaz de cubrir 2,89 veces las posibles obligaciones derivadas de procesos judiciales en curso. Con la ratificación de la calificación, InfiValle continúa como financiador de proyectos de infraestructura y programas de inversión social en el Valle del Cauca y la región Pacífico.