Viviane Morales dice que Petro disfruta “torturar” a los colombianos y revela qué “malestar psiquiátrico” padece

La delegación del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella se viene alistando para la posesión oficial del viernes 7 de agosto en Cali.

El Gobierno de Gustavo Petro quiere adelantar su última movida en la Universidad Nacional y la ministra designada, Viviane Morales, pretende atajarla

La ministra electa Viviane Morales quiere erradicar el marxismo. Foto: SEMANA

En diálogo con SEMANA, la ministra de Educación designada, Viviane Morales, arremetió con dureza contra el presidente saliente, Gustavo Petro. Morales reveló cuál es el tipo de “malestar psiquiátrico” que padece Petro.

“Petro siempre padeció un malestar psiquiátrico que se llama psicopatía y la psicopatía se precia de torturar psicológicamente a las personas. Él sigue disfrutando de mantener al país bajo temor, terror y tortura psicológica, pero eso, gracias a Dios, se acabó”, expresó la ministra designada.

¿Cuáles son los retos clave que tiene Viviane Morales como ministra de Educación?

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo participó en la mesa técnica en la Contraloría General. Foto: Contraloría General

Además, manifestó sobre la posesión del presidente electo: “Yo creo que es la misma expectativa que tiene el país, que nace la esperanza. Se terminan cuatro años que han sido nefastos para Colombia y tenemos que entrar a reconstruirla. La expectativa de hacer un trabajo grande, fuerte, bueno, que llame a la alegría, a la esperanza y a la reconciliación de los colombianos”.

“Es que el problema es que todo fue atravesado por la ideologización política. Se separaron del servicio público, del bien común, para meter en todo agendas de ideologización política. Aquí la diferencia es que vamos a entrar a trabajar por una patria milagro, por el bien común y por todos los colombianos, y no vamos a dejar ideologizar y politizar lo que debe ser el servicio y el bien común para los colombianos”, manifestó Viviane Morales, ante los desafíos que tendrá que adelantar en la cartera de Educación.

Guillo Vives habló del nombramiento de Viviane Morales como ministra de Educación y se refirió a sus hijos: “No me asusta”

Vivianne Morales fue fiscal general de la Nación. Foto: carlos julio martínez-semana

También respondió a las críticas de un sector del petrismo que afirmó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella recortaría la ayuda financiera a las universidades públicas.

“No, eso es mentira. Colombia tiene un sistema de educación mixto; lo que no va a hacer es que sigamos acabando y debilitando el sector privado. Mantendremos la gratuidad en la universidad pública, pero buscaremos la financiación también para que haya libertad, porque si no hay un sistema mixto, no habrá libertad para escoger”, concluyó.

Viviane Morales es la ministra de Educación electa. Foto: Fotomontaje Semana

La posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se realizará el viernes en Cali, en donde se dará inicio a una nueva etapa política para Colombia.