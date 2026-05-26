MinHacienda solicitó a la Superfinanciera revisar inconsistencias en traslados pensionales

El ministro de Hacienda y Crédito Público envió hace algunas horas una misiva dirigida a César Ferrari, superintendente financiero, para solicitar que adelante acciones para revisar posibles inconsistencias en los traslados pensionales entre las AFP y Colpensiones.

“Se solicita a la Superintendencia Financiera de Colombia adelantar las acciones que le corresponden para garantizar los derechos de los cerca de 132.000 afiliados y pensionados que se trasladaron de régimen en virtud de dicha norma, y la protección de sus ahorros conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993”, indicó la carta enviada por el director de la cartera de Hacienda, en conjunto con Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

Gobierno solicitó revisar posibles inconsistencias en traslados entre AFP y Colpensiones. Foto: X: @MinHacienda

La misiva indica que la decisión se toma en el marco de un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las inconsistencias en las cifras y en el número de afiliados que han reportado las administradoras de fondos de pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.

Canal interoceánico, ¿quién lo hará? Aunque Petro dio una orden a la ANI, no hay tiempo, plata ni mucha viabilidad futura

Ávila solicitó a Ferrari verificar la información asociada directamente al traslado de los afiliados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM).

MinHacienda pidió verificar cifras y recursos asociados a traslados pensionales. Foto: 123RF

La decisión se toma con el objetivo de realizar un balance general de los recursos trasladados por decisión de los afiliados y en cumplimiento de sus órdenes judiciales.

“Solicitamos se sirva adoptar de manera expedita las medidas preventivas y correctivas que resulten pertinentes para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada, así como la gestión integral de los riesgos asociados, en ejercicio de las facultades de supervisión e instrucción”, indica la carta.

La propiedad vacacional mantiene perspectivas de crecimiento en Colombia pese a incertidumbre económica

Con ello, busca que se pueda establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados.