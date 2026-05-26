El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 26 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.669, lo que significó un incremento de $2 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.667.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 35, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.667.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.687, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.613. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.644.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,269 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 590,79.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,07 % llegando a las 99,114 unidades.

Así se mueve la moneda americana hoy. Foto: Adobe Stock

Kevin Warsh, de Wall Street a la presidencia de la Reserva Federal

El nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh, es un habitual de los círculos empresariales que convenció a Donald Trump de que era la persona adecuada para el puesto, aunque esto genere dudas sobre su capacidad para enfrentar las injerencias del mandatario.

Warsh, de 56 años, juró su cargo en la Casa Blanca, en presencia de Trump, algo que no ocurría desde 1987 cuando Alan Greenspan hizo lo propio ante el entonces presidente Ronald Reagan.

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“Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, dejando atrás marcos y modelos estáticos y manteniendo claros estándares de integridad y desempeño”, prometió Warsh.

Sucede en la presidencia del banco central de Estados Unidos a Jerome Powell, a quien Trump criticó insistentemente desde que asumió su segundo mandato.

Kevin Warsh, de Wall Street a la presidencia de la Reserva Federal Foto: Getty Images Montaje: Semana

“Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un gran trabajo”, dijo Trump en el acto de juramentación.

“Kevin entiende que cuando la economía está en auge, eso es algo bueno. Queremos frenar la inflación, pero no queremos frenar la grandeza”, añadió el mandatario.