Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica para llevar casos de colombianos ante cortes internacionales

El acuerdo pro bono permitirá presentar procesos de reclusos y pospenados ante organismos de derechos humanos, comenzando con el caso de un campesino condenado a 47 años de prisión.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 10:03 p. m.
Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica
Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica Foto: Suministrada / API - Getty Images

El abogado Andrés Guzmán Caballero, exasesor del gobierno del presidente salvoreño Nayib Bukele y especialista en litigio de alto impacto y derecho penal internacional, anunció la firma de un acuerdo de cooperación estratégica en asistencia jurídica internacional con la Fundación Acción Interna, liderada por Johana Bahamón.

El convenio, de carácter pro bono, tiene como objetivo ofrecer representación legal especializada a personas colombianas beneficiarias de la fundación, entre ellas reclusos y pospenados, cuyos casos puedan ser llevados ante instancias internacionales de derechos humanos. La alianza involucra también a la firma legal de Guzmán Caballero y busca facilitar el acceso a mecanismos de justicia más allá del ámbito nacional.

El primer proceso que será impulsado en el marco de este acuerdo es el de Saúl Zárate, campesino de Caparrapí, condenado a 47 años de prisión, de los cuales ha cumplido 17 en la cárcel La Picota. Zárate sostiene su inocencia y su defensa asegura contar con pruebas que demostrarían que no cometió el delito por el cual fue juzgado. La estrategia contempla presentar el caso ante organismos internacionales para solicitar la reapertura del proceso y la garantía de un juicio bajo estándares del derecho internacional.

La situación de Zárate fue expuesta recientemente en el programa Los Informantes, conducido por María Elvira Arango, donde se abordaron las presuntas inconsistencias de su condena. Con la experiencia de Guzmán Caballero ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en escenarios de la ONU, se evaluará la admisibilidad del caso en instancias de justicia global.

Según las organizaciones involucradas, el acuerdo busca ampliar el acceso a la justicia internacional y fortalecer la defensa de los derechos humanos en Colombia a través de acciones legales estratégicas.

Noticias Destacadas