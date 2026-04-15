La nueva estrategia del distrito para garantizar la protección de los derechos humanos en la capital del país

En un intento por acercar la institucionalidad a los territorios más vulnerables de la capital, la Alcaldía de Bogotá lanzó este 15 de abril la Unidad Móvil de Derechos Humanos, una estrategia con la que busca atender de manera directa e inmediata las problemáticas que enfrentan los ciudadanos en sus barrios.

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El evento de presentación se realizó en el sector de Plaza España, en la localidad de Los Mártires, un punto clave por sus complejas dinámicas sociales. Allí, la Secretaría de Gobierno desplegó una experiencia práctica para mostrar cómo funcionará este nuevo modelo de atención, que promete identificar riesgos en tiempo real y activar rutas de protección sin intermediaciones.

La iniciativa marca un cambio en la forma en que el Distrito aborda la garantía de derechos. Ya no se trata únicamente de la atención desde oficinas, sino de una intervención directa en el territorio.

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La Secretaría de Gobierno presentó la nueva iniciativa del distrito para atender a población vulnerable en la ciudad. Foto: Secretaría de Gobierno

“La Unidad Móvil de Derechos Humanos es una apuesta por una ciudad más cercana a la gente. Es la prueba de que el Distrito tiene la capacidad de desplazarse, escuchar y construir soluciones desde el territorio”, afirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

El funcionamiento de esta unidad se basa en tres pilares: la identificación de riesgos que afecten los derechos fundamentales, la activación inmediata de rutas con entidades de salud, justicia y asistencia social, y una presencia preventiva para evitar hechos de violencia y discriminación.

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La Secretaría de Gobierno presentó la nueva iniciativa del distrito para atender a población vulnerable en la ciudad. Foto: Secretaría de Gobierno

Desde la administración distrital aseguran que esta estrategia permitirá eliminar barreras burocráticas y ofrecer respuestas más ágiles a las víctimas. Además, se proyecta como una herramienta clave para visibilizar problemáticas que, en muchos casos, no llegan a los canales institucionales tradicionales.

Con la puesta en marcha de esta unidad, Bogotá busca posicionarse como un referente regional en la protección de los derechos humanos, apostándole a una institucionalidad más cercana, oportuna y efectiva en los territorios.