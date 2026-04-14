Bogotá busca atraer grandes eventos deportivos a la ciudad, entre esos, ser la nueva casa de la Selección Colombia

Con la mira puesta en convertir a Bogotá en sede habitual de la Selección Colombia, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, anunció la radicación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá que busca crear incentivos para atraer grandes eventos de fútbol profesional a la capital.

La iniciativa, según explicó el funcionario a través de su cuenta en X, pretende consolidar a la ciudad como un escenario deportivo de talla internacional, capaz de albergar partidos de alto nivel, incluyendo los compromisos de la Selección Colombia. “Queremos que Bogotá sea la casa de la Selección Colombia”, señaló Quintero, dejando claro el enfoque estratégico del proyecto.

Detrás de la propuesta hay un objetivo económico de fondo. Desde la administración del alcalde Carlos Fernando Galán se insiste en que el deporte, y en particular el fútbol, puede convertirse en un motor de reactivación. Cada partido de gran convocatoria, argumenta el Distrito, dinamiza sectores como el comercio, el turismo y el empleo, con impactos directos en miles de familias.

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Nómina titular de la Selección Colombia que enfrentó a Francia en el amistoso de marzo Foto: AFP

El proyecto plantea un esquema de incentivos condicionado a resultados, lo que, según el secretario, garantiza responsabilidad fiscal. En otras palabras, los beneficios solo se activarían si los eventos efectivamente se realizan y generan ingresos para la ciudad. “Si los eventos no llegan, no hay recaudo”, subrayó Quintero, en un intento por despejar dudas sobre posibles costos para las finanzas públicas.

La apuesta también tiene un componente simbólico y de posicionamiento. Convertir a Bogotá en sede frecuente de la selección no solo implicaría atraer partidos, sino también proyectar a la ciudad en el circuito internacional de grandes espectáculos deportivos, compitiendo con otras capitales de la región.

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Imagen del partido amistoso entre Colombia y Croacia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Quintero agradeció el respaldo inicial de la Comisión de Hacienda y de concejales de distintas bancadas, lo que sugiere que el proyecto podría tener viabilidad política en su trámite. Mientras avanza la discusión en el cabildo distrital, la administración insiste en que esta iniciativa es clave para poner a Bogotá “en las grandes ligas” y acercarla a un objetivo ambicioso: convertirse en el principal escenario del fútbol colombiano.