Alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales

En la mañana de este jueves 28 de agosto se conoció que el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pidieron la renuncia protocolaria de todos los alcaldes locales.

Este hecho se da justo una semana antes de que la Contraloría de Bogotá emita un informe sobre un listado de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en los procesos de contrataciones que se han adelantado dentro de las administraciones locales.

El Concejo de Bogotá también había hecho la advertencia sobre la delicada situación en algunas de las alcaldías locales. Incluso, hay dos de esas vacantes que todavía no se han completado a satisfacción.