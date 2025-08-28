Suscribirse

Alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales

Varias administraciones locales están en la lupa de la Contraloría por cuenta de presuntas irregularidades en la contratación. La administración Galán hará movimientos.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 6:52 p. m.
Un total de 13 nuevos alcaldes locales de Bogotá tomaron posesión de sus cargos
Un total de 13 nuevos alcaldes locales de Bogotá tomaron posesión de sus cargos | Foto: Alcaldía de Bogotá

En la mañana de este jueves 28 de agosto se conoció que el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, pidieron la renuncia protocolaria de todos los alcaldes locales.

Este hecho se da justo una semana antes de que la Contraloría de Bogotá emita un informe sobre un listado de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en los procesos de contrataciones que se han adelantado dentro de las administraciones locales.

El Concejo de Bogotá también había hecho la advertencia sobre la delicada situación en algunas de las alcaldías locales. Incluso, hay dos de esas vacantes que todavía no se han completado a satisfacción.

En desarrollo...

