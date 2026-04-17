Concejales de la bancada MIRA le pusieron la lupa a la baja ejecución de las alcaldías locales: “solo ejecutaron el 55,7 %”

Un nuevo debate de control político en el Concejo de Bogotá puso sobre la mesa un dato que enciende las alarmas para los cabildantes. 1,39 billones de pesos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL) no se tradujeron en beneficios concretos para la ciudadanía durante 2025.

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La denuncia fue liderada por la bancada del partido político MIRA, con base en cifras de la Secretaría de Planeación.

Según lo expuesto, aunque las alcaldías locales comprometieron el 99 por ciento de los recursos disponibles, la ejecución real apenas alcanzó el 55,7 por ciento. En términos prácticos, esto significa que miles de intervenciones y programas no se materializaron en los barrios de la capital.

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De acuerdo con las cifras presentadas, 3.983 ciudadanos no accedieron a programas de convivencia, 300 motocicletas destinadas a la Policía siguen sin operar por trámites administrativos y 42 kilómetros-carril de vías locales no fueron intervenidos.

A esto se suman 1.808 mipymes y emprendimientos sin fortalecimiento y 36.708 esterilizaciones de animales que no se realizaron.

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Durante el debate, el concejal Fabian Puentes advirtió que el problema no es de falta de recursos, sino de gestión. “Las localidades deben seguir bajo la lupa, no por desconfianza, sino por responsabilidad frente a las fallas que se vienen repitiendo”, afirmó, al tiempo que pidió revisar los hallazgos de los órganos de control y la calidad del gasto.

Por su parte, el concejal Samir Bedoya Piraquive enfatizó que las cifras reflejan un impacto directo en la vida de los ciudadanos.

Concejal Fabián Puentes. Foto: Concejo de Bogotá

“Detrás de cada número hay una necesidad no atendida. Mientras en el papel se reporta contratación, en los barrios la gente sigue esperando”, señaló, destacando que ninguna localidad superó el 70 por ciento de ejecución real.

La conclusión del debate apunta a un problema estructural en el modelo de contratación local. Los cabildantes exigieron identificar responsables y aplicar correctivos urgentes para evitar que en 2026 se repita un escenario donde los recursos existen, pero no llegan a la gente.