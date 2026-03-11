Organizaciones de derechos humanos envían carta al presidente Petro de cara a encuentro con Delcy Rodríguez

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela emitieron una carta que fue enviada al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que piden que tenga en cuenta unos puntos importantes antes de reunirse con Delcy Rodríguez este viernes, en Cúcuta.

El motivo de la misiva es “expresar nuestra preocupación por la situación institucional venezolana y solicitar el valioso acompañamiento del Estado colombiano en la promoción de principios democráticos y de derechos humanos en la región”, según el texto.

La designación de Delcy Rodríguez, según la carta, ha generado cuestionamientos jurídicos, ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece procedimientos específicos para sustituir al presidente.

Los artículos 233 y 234 regulan las situaciones de falta absoluta o temporal del jefe de Estado y determinan los mecanismos institucionales correspondientes, como la convocatoria a elecciones o la limitación temporal del reemplazo presidencial.

Carta enviada por organizaciones de derechos humanos. Foto: Documento suministrado

Sin embargo, la decisión del tribunal venezolano reconoce que se trata de una situación “no prevista literalmente” en la Constitución.

Además, no declara formalmente una falta temporal, no fija límites de tiempo al ejercicio del poder ni activa los mecanismos de control institucional establecidos en la normativa.

Ante este escenario, se advierte que podrían verse afectados principios fundamentales del Estado de derecho, como la separación de poderes, el control democrático y la legalidad constitucional, según la carta.

En este contexto, se ha solicitado al Gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, que promueva durante los encuentros bilaterales el respeto al orden constitucional en Venezuela, así como la protección de los derechos humanos, las libertades políticas y el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres.

Delcy Rodríguez, Presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

También se plantea que Colombia ejerza un rol activo en la búsqueda de soluciones democráticas y pacíficas para la crisis institucional venezolana, en línea con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer la estabilidad democrática en la región.

“Señor presidente, estamos convencidos de que el compromiso de Colombia con la democracia, el respeto al orden constitucional y la protección de los derechos humanos puede contribuir de manera decisiva a la construcción de soluciones institucionales duraderas", dice la carta.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró el martes que espera lograr acuerdos con Venezuela para “fortalecer la seguridad” en la frontera, escenario del primer encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez este viernes.

La mandataria venezolana se encontrará con Petro en su primer viaje internacional tras asumir el poder luego del derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: Getty Images / Presidencia

El cara a cara se dará en uno de los puentes que separan a los dos países en la zona limítrofe, donde operan diversos grupos criminales colombianos como la guerrilla ELN y disidentes de las Farc que no firmaron la paz en 2016.