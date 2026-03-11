Política

Gustavo Petro anunció que inicia un “proyecto binacional con Venezuela”: el presidente reveló detalles en sus redes sociales

El presidente afirmó que la iniciativa “estuvo retenida por ineficiencias y politiquería”.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 12:17 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló de un proyecto clave que espera dejar avanzado antes de finalizar su mandato.
El Gobierno nacional dio a conocer que se dio luz verde para el estudio de factibilidad de un corredor férreo de la ruta Villavicencio y Puerto Gaitán, proyecto cuyos pormenores, también reveló el presidente Gustavo Petro.

Lo particular de la información que dio el mandatario colombiano es que se “convierte en proyecto binacional con Venezuela”.

“Inicia el estudio de factibilidad del corredor férreo Villavicencio/Pto Gaitán que hace tres años debió hacer el Ministerio de Transporte y estuvo retenido por ineficiencias y politiquería”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Este corredor junta Villavicencio y Bogotá al comienzo de la navegabilidad del rio Meta y puede salir por el río Orinoco al océano Atlántico”.

“Es un proyecto que no solo mejora e impulsa la producción de la Orinoquía y la alta llanura, sino que al convertirse en proyecto binacional con Venezuela, articula la economía bogotana y del centro del país al mar y despega también la economía de la alta llanura venezolana. Avanza la red férrea de Colombia”

A su turno, sobre el proyecto, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, destacó el papel del mandatario colombiano: “Reconociendo la labor tanto del presidente como de los equipos técnicos, el vicepresidente Julián, la persona que estuvo antes también en esa vicepresidencia en el proceso de estructuración y todo el equipo técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y el presidente de la República que ha dicho, este corredor férreo tiene que luego tener una conexión con Bogotá para que, digamos, se conecte con esa columna vertebral de Dorada-Chiriguaná más adelante y también hacia la altillanura”.

“De hecho, yo quiero decirles acá con mi salud especial tanto para el equipo consultor como para el interventor, quiero decirles que la gente en el Llano ya se sueña que este tren llegue a la altillanura, o sea, mucho más allá, hasta Puerto Carreño, que conecte con toda la posibilidad que tiene el Orinoco, es decir, toda la intermodalidad con la fluvialidad, etc”, aseguró la alta funcionaria del Gobierno Petro.

Y por último afirmó la ministra: “O sea, esto es un sueño. Ustedes aquí hoy comienzan a darle una forma mucho más clara y precisa para dejarlo al punto en que se pudiera contratar ya construcción. Comienzan a darle forma a un sueño de millones de personas, casi de medio país”.