Paloma Valencia lanza dura pulla a Abelardo de la Espriella: “No ha vivido aquí”

El 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño y que asumirá el poder desde el 7 de agosto.

Por esa razón, la contienda presidencial está entrando en su recta final y estas semanas serán clave para los resultados de la primera vuelta presidencial.

Paloma Valencia, con Vicky Dávila, habla de Abelardo de la Espriella: “Ellos vienen atacando mi campaña de manera muy agresiva”

Según las encuestas Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo son los cuatro candidatos que tienen posibilidad de pasar a una segunda vuelta y por eso las campañas están trabajando fuertemente.

Como desde la campaña de Abelardo han impulsado el slogan de que las demás candidaturas son con los “de siempre”, Paloma Valencia aseguró que ella hace parte de ese grupo y que su contrincante hace parte de los “nunca”.

“Es que él (Abelardo de la Espriella) no ha vivido aquí. Tengo que recordar que en estas batallas contra Gustavo Petro, he estado frenteando yo”, dijo Paloma Valencia.

Agregó: “La que ha estado en el Congreso soy yo, la que ha recorrido el país soy yo. En el Gobierno pasado salí a defenderlo yo mientras querían tumbarlo y en el Acuerdo de la Habana lideré todas las críticas yo”.

Valencia recordó todo el trabajo que ha hecho desde el Legislativo y en representación del Centro Democrático por lo que pidió a los colombianos que la apoyen decididamente en la primera vuelta presidencial.

Paloma Valencia se abstiene de responder si apoyaría a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta frente a Iván Cepeda

Sin embargo, aseguró que a pesar de lo que piensa de Abelardo de la Espriella, de quien dijo que no tiene una amistad, no entrará en confrontaciones directas porque requiere de su apoyo para ser la primera mujer que gane unas elecciones y llegue a la Casa de Nariño.

Aseguró que tiene toda la preparación para manejar las riendas del país y corregir el rumbo que, según ella, se desvío desde la llegada de Gustavo Petro al palacio presidencial.

La candidata del Centro Democrático dijo que está creciendo en las encuestas y que el trabajo en estas tres semanas se fortalecerá para poder conseguir el mayor número de votos posibles y así pasar a la segunda vuelta “para derrotar a Cepeda” sin problema alguno.

Le restó importancia a las fotos actuales que muestran las encuestas porque hay un margen de error que significa que su crecimiento puede incrementar en los próximos días y llevarla a la victoria.