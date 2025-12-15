Inteligencia Artificial presagia quién ganará la Copa BetPlay: revela sorpresa en el Medellín vs. Nacional

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional jugarán la final de vuelta en la Copa BetPlay. La ida se disputó el pasado 13 de diciembre, con el verde como local en el Atanasio Girardot, y todo quedó 0-0.

Para el duelo de vuelta, será el cuadro poderoso quien ejerza como local en el Atanasio. La llave está abierta y la ilusión creciente en Antioquia, pues nuevamente uno de los clásicos regionales más importantes del país verá acción en una ronda definitiva.

Inteligencia Artificial da a Nacional como campeón de la Copa BetPlay 2025

ChatGPT respondió a la pregunta sobre cuál será el campeón de la Copa BetPlay 2025, y afirmó que será Atlético Nacional. A la hora de explicar, lanzó que es muy probable que no se defina en los 90′, sino que se deba, incluso, llevar a los penales.

“Atlético Nacional sería ligeramente más probable de ganar la final de vuelta, aunque sería por un margen estrecho o incluso un empate con goles antes de penales si consideramos solo 90 minutos”, reveló la Inteligencia Artificial.

Y siguió: “Así, un marcador probable sería 1-0 o 1-1, favoreciendo a Nacional por la ligera consistencia defensiva mostrada y su rendimiento global más estable”.

Si Nacional gana, será un triplete histórico y memorable

Continuando por la línea que propone la Inteligencia Artificial, en caso de que Nacional le gane a Medellín la final de la Copa BetPlay 2025, se tratará de un hecho histórico por varios factores que dejarían al verde en la cima y al poderoso mal parado.

Por ejemplo, sería el tricampeonato verdolaga en Copa BetPlay, pues la lleva ganando desde 2023. Pero no solo eso: Diego Arias y sus dirigidos vencerían a Medellín, y el verde completaría el tridente de vencer a sus tres máximos rivales en la final copera: Millonarios (2023), América de Cali (2024) y Medellín (hipotético - 2025).

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay 2023 sobre Millonarios. | Foto: Juan Cardona/Colprensa

Además, el verde trataría de salvar un poco el 2025, donde se le escaparon las dos ligas, no pasó de octavos en Copa Libertadores y tuvo varios paridos cuestionados. Eso sí, se hizo con la Superliga 2025.

Si Medellín gana, le habrá arrebatado a Nacional Liga y Copa

El apertura 2004 es un recuerdo tatuado en el corazón de los hinchas poderosos. Ese torneo lo ganó el Deportivo Independiente Medellín, venciendo en la gran final a Atlético Nacional.