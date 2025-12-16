Resultó un martes, 16 de diciembre de 2025, bastante movido en Independiente Santa Fe. El cardenal, campeón de la Liga BetPlay 2025-l, estrena a Pablo Repetto como su nuevo director técnico y de su mano se planean altas, bajas y renovaciones con miras al 2026, donde encarará Superliga y fase de grupos de Copa Libertadores.

En días pasados se supo que los nombres de Harold Santiago Mosquera, Yairo Moreno, Edwar López y Angelo Rodríguez no iban a seguir en la institución capitalina. Esto según reportes de la prensa y aún con falta de confirmación. No obstante, la lista se está alargando.

¿Cuáles son los dos extranjeros que se van de Santa Fe?

El periodista Felipe Sierra, cercano al mercado de pases en el FPC, reportó en su cuenta de X que hay dos extranjeros que no continuarán en el club para 2026: Joaquín Sosa (defensa) y Marcelo Meli (volante).

🚨 Marcelo Meli (33) no sigue en #SantaFe. El conjunto ‘cardenal’ ya le comunicó al argentino que no contará con sus servicios y esperan llegar a un acuerdo para la desvinculación 🔴⚪️ pic.twitter.com/gGHwB0ekAu — Pipe Sierra (@PSierraR) December 16, 2025

🚨 Joaquín Sosa (23) no sigue en #SantaFe. El defensa vuelve a ser de #Bologna, equipo dueño de su pase 🔴⚪️ pic.twitter.com/aWGBBYWFIu — Pipe Sierra (@PSierraR) December 16, 2025

Tanto Sosa como Meli llegaron a Santa Fe cuando aún Jorge Bava era el entrenador cardenal. Sin embargo, no lograron entrar en el sistema de juego del equipo y parece que para Repetto es prioridad liberar sus cupos de cara al 2026.

Es posible que, tras esta noticia, los leones se refuercen con varios extranjeros para la temporada venidera. Se espera que en los próximos días el propio club comunique llegadas, salidas y más renovaciones.

Afirman que un experimentado jugador, campeón con Santa Fe, se irá para 2026

Pero además de extranjeros, parece que un colombiano, titular en la obtención de la décima estrella (junio 2025) también se iría. Se trata del lateral derecho Elvis Perlaza, de 36 años, que llegó al club a principios de 2024.

Perlaza se ganó un puesto en los casi dos años que jugó al servicio de Santa Fe, pero parece que tiene otros horizontes por delante. El periodista Alexis Rodríguez contó que no va a renovar con el cardenal.

Eso abre la puerta al debate directo, y es que Santa Fe estaría en la búsqueda de un lateral derecho para 2026. Es primordial, pues en el once inicialista se venía desempeñando Perlaza desde hace tiempo.

Elvis Perlaza, jugador que se venía desempeñando en Independiente Santa Fe. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

¿Y los refuerzos en Santa Fe?

Los leones ya oficializaron la continuidad de Hugo Rodallega Christian Mafla, dos titulares importantes. Además, revelaron que Daniel Torres está muy cerca de llegar a un acuerdo de renovación, por lo cual se haría público pronto.

Hugo Rodallega seguirá en Santa Fe para 2026. | Foto: Colprensa/Lina Gasca