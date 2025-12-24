Deportes

Santa Fe define el reemplazo de Harold Santiago Mosquera: esta es la lista de candidatos

Aunque el principal favorito se decidió por otro equipo, la dirigencia del cuadro cardenal cuenta con otras opciones en la baraja.

Sebastián Clavijo García

24 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
Harold Santiago Mosquera se fue de Santa Fe rumbo a Cerro Porteño de Paraguay.
Independiente Santa Fe sigue sin anunciar fichajes para la próxima temporada. El conjunto cardenal ha trabajado en silencio para conformar la plantilla que disputará Copa Libertadores bajo las órdenes de Pablo Repetto.

El delantero Franco Fagúndez sería la primera incorporación confirmada, pero todavía falta cerrar los detalles finales de su llegada.

Esta semana sonaron posibles refuerzos para la posición de lateral derecho y mediocampista, sin embargo, la atención de la hinchada está puesta sobre el reemplazo de Harold Santiago Mosquera.

El vallecaucano se fue a Cerro Porteño de Paraguay por petición de Jorge Bava, quien lo tuvo bajo sus órdenes de Santa Fe y lo sacó campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre.

Mosquera tenía un preacuerdo con América de Cali, pero prefirió irse al exterior para no hacerle daño a la hinchada santafereña.

Uno de Atlético Nacional y otro del exterior

En la lista de posibles reemplazos había un gran favorito, el cartagenero Kevin Pérez, sin embargo, Junior de Barranquilla se adelantó y llegó a un acuerdo para ficharlo en calidad de agente libre.

Santa Fe está analizando las otras opciones que tiene sobre la mesa para acompañar a Hugo Rodallega y Omar Fernández Frasica en el tridente de ataque.

El primero de ellos es Andrés Sarmiento, habitual titular de Atlético Nacional, que también despertó interés en Atlético Bucaramanga.

El problema es que la dirección deportiva del cuadro verdolaga lo considera una pieza importante para los retos del próximo año y difícilmente podrá salir.

La otra carta para reemplazar a Harold Mosquera es un viejo conocido: Emerson Batalla, que ya estuvo en Santa Fe y se encuentra a préstamo en el Juventude de Brasil.

Batalla pertenece a Talleres de Córdoba, equipo que le abriría la puerta para volver a la Liga BetPlay. Esta posibilidad no solo ha despertado interés en el cuadro cardenal, sino en otros grandes del fútbol profesional colombiano.

La esperanza de Santa Fe, en cabeza de su presidente Eduardo Méndez, es tener la mayoría de refuerzos listos para el inicio de la pretemporada en la primera semana de enero.

Candelo o Pacheco para el lateral derecho

Las prioridades del elenco capitalino pasan por el reemplazo de Harold Santiago Mosquera y un nuevo lateral derecho que haga olvidar la partida de Elvis Perlaza.

Joan Castro era la primera opción en esa zona del campo, pero las negociaciones se rompieron por las pretensiones económicas de Internacional de Bogotá (antes La Equidad).

En ese orden de ideas, hay dos jugadores que llaman la atención de Santa Fe: Yerson Candelo de América de Cali o Walmer Pacheco del Deportivo Pereira.

Ahora mismo sería Candelo el favorito por su experiencia en clubes grandes de Colombia, sin embargo, no hay un veredicto en la junta directiva.

