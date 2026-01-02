El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Aumenta la expectativa por el fichaje de Marino Hinestroza en Boca Juniors mientras Atlético Nacional sube el valor del jugador y quiere más dinero. Los intentos previos del Xeneize por el volante ofensivo fueron rechazados en Medellín y básicamente el equipo verde respondió que la oferta debe estar sobre los 6 millones de euros.

Sería entendible y Nacional está en su derecho de valorar lo que le pertenece y sobre todo en generar una ganancia más grande si así lo considera, pero lo cierto es que el pase de Marino Hinestroza en el mercado internacional ha caído en el último año, en maniobras curiosas de la economía del FPC, que pese al bajón de los números, aún lo mantienen como el futbolista más costoso de Colombia.

En Boca también analizan y el viaje de Marino Hinestroza a Argentina está suspendido por ahora mientras se define en Buenos Aires si aceptan los requerimientos de Nacional o miran otras opciones en el mercado de pases. En el más reciente ranking de Transfermarkt, el último de 2025, el jugador en mención es protagonista por las dos situaciones anteriormente descritas.

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional. Foto: Getty Images.

Es decir, Marino se consolida como el futbolista más costoso del fútbol colombiano, pero también se presenta un considerado bajón en su pase, pues hace un año exactamente su valor estaba sobre los 6 millones de euros y ese precio base permitiría que el club verdolaga ganara más dinero por la ficha de Marino, que era la tendencia en el FPC por el doblete de títulos con Efraín Juárez al mando, que lo tuvo como protagonista. Fue su pico máximo, pero siguió en Nacional.

¿En cuánto está valorado Marino Hinestroza en Transfermarkt?

Según el portal especializado, Marino Hinestroza ahora tiene un valor de 4.8 millones de euros, lo que significa que es el jugador más devaluado del último año en el FPC, con 1.2 millones de diferencia.

Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025 Foto: Lina Gasca

En la actualización de mitad de año 2025, el volante ya había perdido hasta alcanzar los 5.5 millones. En el último reporte de diciembre, Marino se establece con los 4.8 millones.

Esa baja en el precio pasa por su rendimiento deportivo. Hinestroza jugó 53 partidos en el 2025, en los que registró siete goles y 11 asistencias, lo que resulta insuficiente para el mejor valorado de la Liga. Incluso, su nombre no aparece entre los 10 más influyentes del FPC, listado que lidera su compañero Alfredo Morelos, con 2.2 millones en Transfermarkt y con participación directa en 34 goles del equipo.

Los jugadores más costosos de la Liga Betplay